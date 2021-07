Politiet i Nordsjælland advarer om en mand, der forsøger at franarre folk deres personlige oplysninger.

Torsdag og fredag har politiet modtaget en række anmeldelser, der ligner hinanden meget. I alle sagerne er det en ældre kvinde, som bliver kontaktet af en mand, der fortæller, han er ansat i en bank.

TV 2 Lorry skriver, at politiet torsdag kunne oplyse, at en 77-årig kvinde fra Helsinge havde fået en opringning fra en mand, der fortalte hende, at hendes konto var blevet hacket, og han skulle bruge hendes personlige oplysninger.

Dernæst bad han hende lægge sit kort og koden til det i en kuvert, som en bankansat ville hente hos hende. Kort efter dukkede en mand op, han fik kuverten, og så blev der trukket et stort pengebeløb fra hendes konto.

Han beskrives lys i huden, med kort, sort hår, cirka 30 år, cirka 180 cm høj og almindelig af bygning. Han talte dansk og havde sporty tøj på.

Flere andre ældre kvinder modtog lignende opkald, og nogle af dem lod sig også narre. Dog mødte manden i disse tilfælde ikke op for at hente kortoplysninger og kode. På nær hos en 68-årig kvinde, som også boede i Helsinge.

Hun beskriver manden som cirka 25 år, 180 cm høj, almindelig af bygning, lys i huden, men solbrændt. Han havde kort, sort hår og var iført sort trøje og sorte bukser.

Nordsjællands Politi fortæller til TV 2 Lorry, at man endnu ikke har fundet manden eller mændene, der narrede kvinderne. Dog opfordrer man folk til aldrig at udlevere deres oplysninger via telefonopkald.