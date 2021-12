Mandag ville en parkeringsvagt udstede en bøde til en lastbil, da den holdt ulovligt parkeret på Amaliegade i Aarhus C.

Den 28-årige kvinde har forklaret til Østjyllands Politi, at hun forsøgte at finde føreren af bilen, men da det ikke lykkedes, begyndte hun at udarbejde en p-afgift.

Da hun stod foran lastbilen og skrev på sin blok, kunne hun dog fornemme, at nogen kom kørende bag hende.

Da den 28-årige vendte sig om, så hun, at en palleløfter med flere paller på kom kørende direkte imod hende.

Kort efter svingede palleløfteren ind foran parkeringsvagten og påkørte hendes skinneben og fod. Den mandlige kører af palleløfteren kaldte derefter kvinden for emsig, hvorefter han kørte væk.,

Kvinden ville derefter scanne lastbilens nummerplade, men så drejede føreren af palleløfteren rundt, så kvinden måtte springe til side for ikke at blive ramt igen.

Kvinden ringede herefter 112, og kort efter ankom en patrulje itl stedet.

Betjentene blev peget i retning af manden, der var på vej væk fra stedet ved at bruge palleløfteren som en form for løbehjul.

Manden blev råbt an af politiet og vendte tilbage til stedet.

På baggrund af forklaringer fra både den 28-årige kvinde og hendes kollega, blev den 28-årige mand anholdt og sigtet for angreb med genstand mod nogen i offentlig tjeneste.