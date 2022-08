Lyt til artiklen

»Min mand har levet et dobbeltliv i 25 år og er mega pædofil. Han har opført sig som konge og ledet et pædofilt netværk.«

Sådan lød det oprevet fra ekshustruen til journalisten, der fredag sidder på anklagebænken i en omfattende sag om seksuelle krænkelser af børn.

Kvinden, der var indkaldt til at vidne i Retten i Roskilde, berettede om et usædvanligt samliv med den tiltalte.

Fra cirka 2018 og frem til hans anholdelse i foråret sidste år begyndte han at ændre karakter.

Han isolerede sig i familiens stue med sin computer, røg mange cigaretter og var vågen det meste af natten under påskud af at arbejde eller spille computer.

»Han ændrede sig meget i den periode. Han blev vred, sur og indelukket. Hvis vi endelig sad og spiste aftensmad, var det sådan noget nonsens, han sagde,« fortalte ekshustruen.

Som konkret eksempel nævnte hun, at journalisten på et tidspunkt skulle have sagt i hendes og deres børns påhør, at praktikanterne på hans arbejde ville i bukserne på ham.

»Det var utilstedeligt. Hvis jeg sagde noget til ham, kastede han det tilbage og sagde, at det var mig, der var psykisk ustabil,« lød det fra kvinden.

»Børnene var bange for ham til sidst,« fortalte ekskonen.

Eksmanden var ifølge hende også meget optaget af, at medarbejderne på den lokale Circle K-tank – ifølge ham selv – syntes, han lignede en 14-årig. Han iklædte sig ofte hættetrøje og gik med sit ene barns hue på hovedet.

»Jeg fik det indtryk, han levede i en uvirkelig verden,« lød det fra ekskonen.

Den tiltaltes selvisolerende adfærd resulterede i, at hun og parrets børn måtte flytte op på husets førstesal for at give hendes mand plads. De fælles middage blev skiftet ud med daglig takeaway for hende og børnene.

Et slags parallelt familieliv, der i sidste ende førte til, at hun i 2020 købte en husvogn til sin mand.

Den stod i forhaven og skulle fungere som hans arbejdsplads.

Sideløbende passede ekskonen to job. Det ene i nattetimerne og det andet i dagtimerne. Samtidig var den tiltalte i lange perioder sygemeldt fra sit arbejde som journalist.

»De afskedigede ham ikke, fordi han skulle have sagt, at han havde en psykisk ustabil kone,« fortalte ekskonen.

Adspurgt om, hvorfor hun ikke lod sig skille fra sin mand, svarede hun, at hun dels elskede ham, men også var bange for, at hun ville miste forældremyndigheden, hvis de blev skilt.

Skilsmissen blev dog i sidste ende en realitet, da journalisten blev anholdt i foråret sidste år.

Ekshustruen havde meldt ham. I første omgang anonymt.

Forinden var hun adskillige gange blevet kontaktet af amerikanske pædofilijægere, der fortalte, at hendes mand var pædofil og en del af et internationalt pædofilt netværk.

Ifølge ekshustruen reagerede hun i starten med vantro, men da hun senere fik tilsendt en video med en mindreårig pige og stemmen af hendes mand, der snakkede med pigen, blev hun overbevist.

»Jeg kunne høre, hvordan han styrede og manipulerede denne her pige, selvom hun bad ham stoppe,« fortalte ekskonen fra vidnestolen.

Hun forsøgte efterfølgende at konfrontere sin mand med oplysningerne, men han afviste det blankt.

»Jeg sagde til ham: 'Vi har et problem. Jeg har fået at vide, du groomer småpiger',« fortalte ekshustruen i håb om, at hendes mand ville søge hjælp.

»Han grinte af mig, som om det var noget pjat. Han sagde, det var, fordi han var en stor journalist, og folk jagtede ham på nettet,« fortalte ekshustruen.

»Jeg tænkte, at det her bliver et lorteliv for mig og mine børn,« tilføjede hun.

Det kom frem på retsmødet, at kvinden og parrets børn er flyttet til en beskyttet adresse.

Dog skulle det angivelig være lykkedes den tiltalte at finde frem til, hvor familien bor.

»Mine børn ønsker ikke at bo der mere, men vil have, at vi flytter til en ny beskyttet adresse,« sagde ekshustruen og tilføjede senere, at det ældste barn har sagt, at hendes far er død for hende.

Ekshustruen ønskede ved retsmødets begyndelse da heller ikke at afgive sin vidneforklaring, mens hendes eksmand var til stede i retslokalet.

»Jeg har det skidt med at skulle se på ham. Jeg er bange for ham. Jeg kender hans mimik. Han er meget styrende og manipulerende,« sagde ekshustruen, der frygtede, at det ville påvirke hendes vidneudsagn.

Det lykkedes hende dog ikke at overbevise dommeren om, at hendes eksmand skulle forlade retslokalet under vidneforklaringen.

I stedet blev han flyttet ned bagest på tilskuerrækkerne, så ekskonen i stedet sad med ryggen til ham.

Ifølge tiltalen har journalisten gennem en årrække krænket mindst 40 mindreårige børn i alderen 3 til 14 år – heriblandt sine egne.

I seks tilfælde har der efter politiets opfattelse været tale om voldtægter, mens det omfattende anklageskrift også opregner sammenlagt 181 tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Den tidligere journalist kan kun erkende sig delvist skyldig. Han benægter især, at der har været tale om voldtægter.

Ved en ransagning hos den nu tiltalte journalist i april sidste år fandt politiet store mængder børneporno gemt på blandt andet en stationær computer, et par harddiske og tre mobiltelefoner.

Sammenlagt var der tale om næsten 21.000 billeder og godt 3.000 videooptagelser i alle de tre kategorier, som politiet inddeler børneporno i efter grovhed.

Retssagen mod den journalisten kører over 30 retsmøder med forventet dom i november.

Fredagens retsmøde var det tredje i rækken.

Der gælder fortsat et navneforbud i sagen. Godt nok blev forbuddet tirsdag ophævet, men det er stadig gældende, fordi Østre Landsret skal have mulighed for at vurdere spørgsmålet, inden Roskilde-dommernes afgørelse kan træde i kraft.

Det vides ikke, hvornår Østre Landsret vil træffe afgørelse vedrørende ophævelse af navneforbuddet.