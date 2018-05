Peter Madsen opgiver at blive frikendt for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Ankesagen kommer alene til at handle om, hvilken straf han skal have.

Lige siden Peter Madsen blev reddet i land af lystsejlere 11. august 2017 har han nægtet sig skyldig i drab på Kim Wall. Først forklarede han, at han satte hende af i live på Refshaleøen. Dernæst at hun fik en luge i hovedet og at han begravede hende til søs i ét stykke. Da sagen kom for retten 8. marts forklarede ubådsbyggeren, at Kim Wall døde som følge af udstødningsgasser fra ubådens motorer. Retten fandt hans forklaringer utroværdige og idømte ham lovens strengeste straf: Livstid.

Nu har Peter Madsen tilsyneladende opgivet ethvert håb om at overbevise retssystemet om sin uskyld. Når ankesagen skal køres ved Østre Landsret vil Peter Madsen alene forsøge få en mildere straf.

Statsadvokaten i København meddeler på Twitter, at ankesagen om Kim Walls død om bord på Peter Madsens ubåd Nautilus i august sidste år kun kommer til at omhandle straffens længde.

Ankesagen mod Peter Madsen: Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen. Ankesagen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling og ikke skyldsspørgsmålet. Sagen er endnu ikke berammet #anklager — Statsadvokaten i København (@AnklagerSAK) May 7, 2018

Det betyder, at ankesagen mod den kendte raket- og ubådsbygger ikke kommer til at handle om, hvorvidt Peter Madsen slog Kim Wall ihjel, men udelukkende om hvor høj straffen skal være.

25. april blev Peter Madsen kendt skyldig i seksuel mishandling, drab, usømmelig omgang med lig og grov uforsvarlig sejlads. Peter Madsen blev idømt straffelovens strengeste straf - livstid i fængsel.

Statsadvokaten oplyser, at anklagemyndigheden ønsker en stadfæstelse af byrettens dom om fængsel på livstid til Peter Madsen, hvorimod den anklagede ubådskaptajn går efter en formildelse af straffen ved ankesagen.

En formildelse af straffen kan enten være en forvaringsdom eller en tidsbegrænset straf.

Peter Madsens beslutning om udelukkende at anke strafudmålingen vil formentlig betyde, at ankesagen bliver afkortet. Da sagen kørte ved Københavns Byret strakte den sig over 12 retsdage, men en ankesag, der alene omhandler strafudmålingen, kan formentlig afvikles på kortere tid.

Der er ikke fastsat en dato for ankesagen.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark.

Opdateres...