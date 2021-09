Odense-virksomheden Kompan producerer noget så uskyldigt som legepladser, men i juni måned blev de ‘ramt af lynet’, da de blev hacket.

Firmaets økonomidirektør, Peter Elkjær-Larsen, kan ikke udelukke, at hackerne har haft held med at lægge for eksempel medarbejders lønoplysninger tilgængelige på en server i Rusland.

Dog siger han, at virksomheden nu har fjernet alt det data, som hackerne havde lagt på den russiske server.

Dermed skulle ingen af virksomhedens stjålne oplysninger være tilgængelige online længere. Ifølge virksomheden selv er der heller ikke tegn på, at andre har nået at downloade filerne.

»Det er en utrolig ubehagelig situation at stå i, fordi man ved, det er en udefrakommende og usynlig fjende,« fortæller Kompans økonomidirektør, Peter Elkjær-Larsen, til B.T. Odense om angrebet, der fandt sted den 19. juni i år.

Det var helt præcis 500 gigabyte data, som hackerne i løbet af to en halv time nåede at kopiere fra firmaets servere.

Herefter krypterede hackerne dataet på virksomhedens egne servere, så virksomheden ikke kunne tilgå sine egne data.

Angrebet kaldes et ransomware-angreb, som er en situation, hvor uvedkommende skaffer sig adgang til et it-system, krypterer filerne og kræver et beløb for at frigive dem.

Hackerne konfronterede herefter legepladsproducenten med et krav om en løsesum for at låse firmaets data op igen.

Kompan var dog allerede godt i gang med selv at genskabe de ødelagte data, og reagerede ikke på hackernes krav, fortæller Peter Elkjær-Larsen.

Oplevelsen vil han og firmaet dog gerne have været foruden:

»Vi har fået en grim oplevelse, men på den anden side er jeg glad for, at vi sikrede os, at hackerne ikke kom længere ind, og at vi kunne retablere os så relativt let uden at betale«.



Ifølge Peter Elkjær-Larsen har hackerangrebet dog fået virksomheden til at kigge deres sikkerhedsprocedurer og virussystemer igennem igen.

Har I haft godt nok styr på jeres sikkerhed?

»Jeg synes, vi har haft styr på vores sikkerhed. Når de her angreb finder sted, kan man ikke sikre sig 100 procent, men man kan gøre det mere besværligt for dem at gøre deres arbejde, så vi opdager dem i tide.«

»Nu har vi løftet vores sikkerhedssystemer til et meget højt niveau for at sikre os, at vi kan sove roligt om natten,« fortæller Peter Elkjær-Larsen.

At det lige var legepladsproducenten fra Odense, der blev ramt, var en tilfældighed, mener økonomidirektøren, der har anmeldt angrebet til Datatilsynet.

»De har jo ikke haft noget imod Kompan som sådan, men det er et lyn, der slår ned, og det er en virkelighed, som alle virksomheder i dag må indstille sig på,« siger Peter Elkjær-Larsen.