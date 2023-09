Daniel Khalife.

Den mest eftersøgte mand i Storbritannien er lige nu fortsat på fri fod og har været det i flere døgn.

Nu kommer politiet så med dugfriske billeder af det tøj, som den 21-årige mand er flygtet i. Det gør de i et forsøg på at folk skal holde øje.

Billeder af de typer tøj, han havde på – en hvid top og rødternede bukser, sammen med nogle sko – kan ses nedenfor.

Foto: Metropolitan Police

Ekssoldaten er tiltalt for at have lagt falske bomber ved en militærbase, mens han var soldat.

Han står også over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at 'fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling'.

Det mulige flugttøj blev bekræftet af politichef Dominic Murphy, samtidig bekræftede han, at man endnu ikke havde fundet Khalife.

Han sagde, at han mente, at det var sandsynligt, at Khalife ville have skiftet tøj, men tilbød ingen indikation af, hvad han kunne have på nu, eller hvor kokkens uniform herfra kunne være.

Foto: Metropolitan Police

Fredag har flere britiske medier også berettet, at et øjenvidne muligvis har set, hvad der bliver beskrevet som Daniel Khalife.

Manden, som ønskede at være anonym, så en »høj, ranglet fyr med mørkt hår« spurte fra en BidFood-lastbil til et sort køretøj uden for Wandsworth County Court nær fængslet, hvor Khalife undslap, rapporterer britiske medier.

Sidenhen er det blevet bekræftet af de britiske myndigheder, at der var tale om Khalife, der blev observeret på fri fod.

Fredag har politiet især fokuseret på området i det sydvestlige London.

Daniel Khalife er sporløst forsvundet. Foto: Metropolitan Police/EPA/Ritzau Scanpix

Special Air Service-veteranen og forfatteren Chris Ryan har sagt, at Khalife nemlig kunne finde på at gemme sig under jorden i et forsøg på at undgå termiske kameraer.

Ryan fortalte Talk tv, at det ville være svært at få fat i nyt tøj, men hvis han er eller var i Richmond Park i det sydvestlige London, ville han have haft adgang til vand, og vejret ville have givet ham mulighed for at være komfortabel udenfor.

Indtil videre har der ikke været spor af den 21-årige unge mand. Formentlig på grund af hans fortid i militæret.

»Soldater ved, hvordan de skal håndtere denne type pres. Den sindstilstand, som soldater har … er konstant en del af deres væsen, der tænker: 'Hvordan skal jeg håndtere det?,« siger major Michael Shearer, en pensioneret militærofficer, til Sky News.

Khalife har forbindelser til det sydvestlige London, og Ryan foreslog, at »hvis han har fået hjælp, vil han være i et sikkert hus nu, så alt, hvad han skal gøre, er at holde lav profil i et par uger, før han laver et træk.«

Politiet undersøger om Khalife fik hjælp af fængselsbetjente til at udføre sin noget spektakulære flugtplan.

En flugtplan, hvor den 21-årige, ifølge politiets formodning, slap ud af tremmerne ved at spænde sig fast til undersiden af en varebil fra fængslets køkken.

Det er angiveligt denne vogn, som Daniel Khalife flygtede med. Foto: Foto: Metropolitan Police Service/Reuters/Ritzau Scanpix

Lederen af Metropolitan politi i London, Mark Rowley, har udtalt, at det »virker underligt,« at Daniel Khalife ikke sad fængslet i et topsikret fængsel, ligesom han har peget på, at flugten har været grundigt planlagt.

Han udtaler, at de i politiet derfor nu er ved at se på, om Khalife blev hjulpet af enten fængselsbetjente eller andre indsatte til at flygte fra Wandsworth Fængsel i det sydvestlige London.