Britisk politi sætter lige nu alle kræfter ind på at fange den 21-årige Daniel Khalife, der er tiltalt for terror.

Det skriver BBC.

Khalife er tiltalt for at have lagt falske bomber ved en militærbase, mens han var soldat.

Han sad i fængslet i bydelen Wandsworth, hvor han ventede på at få sin sag for retten.

Onsdag morgen flygtede han fra fængslet.

Metropolitan Police opfordrer borgere i den britiske hovedstad til at holde øje med flugtfangen.

De understreger dog også, at han ikke vurderes at være farlig.

»Jeg vil også gerne slå fast for offentligheden, at vi ikke har nogen som helst informationer, der tyder på, eller nogen grund til at tro, at Khalife udgør en trussel mod den brede befolkning,« lyder det fra lederen af terrorenheden i det britiske politi, Dominic Murphy, som tilføjer:

»Vi råder dog til, at du ikke henvender dig til ham, hvis du ser ham, men ringer til politiet med det samme.«

B.T. følger sagen …