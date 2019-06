Det er en medarbejder fra SAS-selsabet Spirit Air Cargo Handling, som onsdag aften blev ramt af lynet i Københavns Lufthavn.

Det oplyser SAS.

»Vores medarbejders tilstand er stabil, og vi følger situationen tæt,« siger administrerende direktør SAS Ground Handling, Hans Henrik Spangenberg og fortsætter:

»Det ser ud til, at lynet slog ned i en mast, som var tæt på vores medarbejder. Vi har aldrig oplevet dette før, og det er en rigtig uheldig og ulykkelig situation. Vi vil nu gå igennem vores procedurer sammen med lufthavnen.«

Medarbejderen, en 58-årig mand, blev kørt til behandling på Rigshospitalet umiddelbart efter ulykken, men meldes udenfor livsfare.

Hverken Københavns Politi eller SAS ønsker at uddybe,

Maria Noel, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn, fortæller til Ritzau, at lufthavnen løbende holder øje med vejret og sender meldinger om det, som det så er op til de enkelte selskaber i lufthavnen at agere ud fra.

»Ud over det er vi i gang med at kigge på, om noget i denne proces kan gøres anderledes. Det er naturligvis noget, som man kigger på med det samme,« siger Maria Noel.

Den 58-årige SAS-medarbejder blev ramt af lynet onsdag aften omkring klokken 22.25.

På det tidspunkt var hele hovedstadsområdet ramt af et voldsomt tordenvejr, som trak over hele landet. Flere steder regnede det så meget, at der var skybrud.

DMI anslår, at der i luften over Danmark blev registreret et sted mellem 3.000-4.000 lyn i forbindelse med tordenvejret.

