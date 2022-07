Lyt til artiklen

Den 25-årige mand, der er sigtet for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, fortalte angiveligt den 23-årige medsigtede kvinde, at han havde kvalt den 40-årige.

Eller at han i hvert fald var med til det.

Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som B.T. har fået aktindsigt i.

For nok foregik størstedelen af tirsdagens grundlovsforhør ved Retten i Randers bag lukkede døre, men da kendelsen til slut blev afsagt, var dørene atter åbne.

I kendelsen fremhæves altså nogle af de beviser og forklaringer, som retten har lagt til grund for varetægtsfængslingen af tre af de sigtede – den 25-årige mand samt manden og kvinden på 39 år.

Blandt de forklaringer vejer ordene fra den 23-årige kvinde, der fortsat er sigtet, tungt, fremgår det.

Selv blev hun efter det timelange grundlovsforhør løsladt, men forinden havde hun i detaljer berettet om sin egen og de tre andre sigtedes færden fra 13. juli og frem til 18. juli, hvor de alle blev anholdt på en adresse i Nimtofte.

Selvsamme adresse, som politiet altså mistænker, Frank Dan Nørgaard Jørgensen er blevet dræbt på om eftermiddagen 14. juli.

Den 23-årige kvinde var angiveligt ikke selv til stede den eftermiddag.

Hun var efter eget udsagn taget på stranden. Med sig havde hun de to mandlige sigtedes telefoner.

Den 39-årige kvinde skulle så angiveligt have instrueret hende i at lægge billeder af stranden op fra telefonerne.

Samtidig havde den 39-årige kvinde bedt Frank Dan Nørgaard Jørgensen om at svinge forbi adressen i Nimtofte, har den 23-årige forklaret.

Her var angiveligt også den 25-årige og 39-årige mand til stede.

Og førstnævnte fortalte altså efterfølgende til den 23-årige, at han havde dræbt den 40-årige mand. Eller i hvert fald været med til det.

Dommeren ved Retten i Randers fandt ikke, at der var begrundet mistanke om, at den 23-årige kvinde vidste, hvad der skulle ske den eftermiddag, hvor Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvandt.

Derfor blev hun løsladt, men hun er altså fortsat sigtet.

Alle fire er de sigtet for i forening at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Alle fire nægter de sig skyldige.

Ligeledes nægter de sig skyldige i sigtelserne vedrørende usømmelig omgang med lig samt at have sat ild til deres formodede offers bil.

De to forhold fandt Retten i Randers da heller ikke, at der var begrundet mistanke om.

Men dommeren fandt altså, at der er begrundet mistanke om, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen ikke længere er i live. Og at det er de tre ældste sigtede, der står bag hans død.

Enten ved drab eller vold med døden til følge.

Foruden den 23-åriges forklaring lagde retten også øvrige afhøringer og telefonaflytninger til grund.

Og på baggrund af mistanken besluttede dommeren så, at det var nødvendigt med varetægtsfængsling.

Simpelthen, fordi man fandt, at der er grund til at antage, at de tre sigtede på fri fod vil forsøge at påvirke efterforskningen.

At de vil fjerne spor eller påvirke vidner.

»Retten har herved særligt lagt vægt på de meget uoverensstemmende og modstridende forklaringer,« lyder det.

Derudover blev der af dommeren lagt vægt på efterforskningens tidlige stadie og det faktum, at Frank Dan Nørgaard Jørgensens jordiske rester på i hvert fald det tidspunkt ikke var fundet.

De tre sigtede blev dernæst varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

En kendelse, de ikke kærede, men altså accepterede.

I retsbogen fremhæves det manglende lig som et vigtigt efterforskningsskridt at tage, før varetægtsfængslingen løber ud og på ny skal vurderes ved retten.

Om liget i mellemtiden er dukket op, vides ikke.

Da B.T onsdag direkte spurgte efterforskningslederen, politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen, kunne han af hensyn til efterforskningen ikke svare.

Han fastslog dog, at man vil lade offentligheden vide, når der kommer »afgørende nyt« i sagen.

Og at den omfattende efterforskning fortsætter på højtryk.

»Vi arbejder intensivt på sagen og har afsat massive ressourcer til den.«