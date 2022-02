Det er ikke første gang, at de to sigtede mænd i Mia-sagen har været i politiets søgelys for at have begået kriminalitet.

Nu kan B.T. afsløre, at det ikke kun er den ene af de to, der har en uhyggelig fortid.

For den 36-årige mand, der er løsladt og nægter sig skyldig for drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn, er tidligere dømt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af en dombog fra retten i Hjørring.

Her fremgår det, at den 36-årige håndværker blev dømt for hele syv forhold, hvor han filmede og belurede flere forskellige kvinder. Han var tiltalt for i alt otte forhold, men det sidste forhold i anklageskriftet fra 2010 bortfaldt på grund af forældelsesfristen.

Ifølge dombogen fra 31. maj 2016 stod blufærdighedskrænkelserne på i perioden 2011 og frem til 2014.

Den dengang 25-årige mand blev dømt for i årrækken at have sat flere kameraer op i sit hjem, hvor han filmede kvinderne uden deres viden. I et af sagens andre forhold filmede han ind gennem et nøglehul i et hus, hvor han gennem sit arbejde var i gang med at skifte vinduer. Her tog han ifølge dombogen billeder af pigens blottede bryster gennem nøglehullet.

Den nu 36-årige mand blev kendt skyldig i alle syv forhold og idømt en betinget fængselsstraf på tre måneder og dømt til at udføre 80 timers samfundstjeneste. Derudover skulle han betale 12.500 kroner i erstatning fordelt til fire af ofrene.

I alt blev han dømt for at have filmet seks kvinder, hvor en var 14 år gammel på gerningstidspunktet.

Det fremgår videre af dommen, at manden blandt andet blev dømt for at have filmet et samleje med en af kvinderne uden hendes viden. Det forhold fandt domsmandsretten af særlig grov karakter, da de afsagde dom.

I retten forklarede den 36-årige mand, at han havde sat overvågningskameraerne op, fordi han havde haft et indbrud i sit hjem. De blev sat op i entreen, stuen, soveværelset og på toilettet.

Den drabssigtede mand påstod i retten, at han havde fortalt alle kvinderne om kameraerne. Og han skulle også have sagt, at han filmede flere af de meget intime episoder.

Da kvinderne blev afhørt i retssagen afviste de hver og en, at de vidste manden filmede dem. Flere af kvinderne fortalte, at de var blevet meget chokeret over at blive filmet i hans hjem.

B.T. har tidligere beskrevet, at den anden 36-årige mand, der sidder varetægtsfængslet, i 2010 blev dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil og blufærdighedskrænkelse mod en ung kvinde, da han efterlod sæd på hendes rude.

Torsdag blev de begge fremstillet i et grundlovsforhør. Den 36-årige mand fra Flauenskjold blev varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden drabssigtede mand blev løsladt.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen ved Nordjyllands Politi har tidligere fortalt, at de to mænd var kendt af politiet for bagatel-kriminalitet. En udtalelse som vicepolitiinspektøren efterfølgende har beklaget.

»Det er naturligvis alvorlige sager,« sagde Frank Olsen til B.T. lørdag.