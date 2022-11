Lyt til artiklen

Politiets lukning af Storebæltsbroen lørdag formiddag skyldes en melding til politiet om, at der var en person, der ville springe ud fra broen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse udsendt ved 17.30-tiden.

Meldingen afstedkom en større koordineret redningsindsats på højbroen.

Politiet lukkede i den forbindelse broen for trafik, hvilket efterfølgende har medført en massiv bilkø på begge sider af broen.

Politiet oplyser, at deres forhandlere løbende har været i dialog med personen på højbroen blandt andet med assistance af personale fra Psykiatrien i Region Sjælland.

Politiet har desuden haft assistance til indsatsen i form af redningskøretøjer, redningsbåde og redningshelikopter.

»For at kunne sikre redningsindsatsen har det i en længere periode været nødvendigt at lukke for al trafik på broen, hvilket desværre har ført til betydelige trafikale gener på både Sjællands og Fyn siden,« lyder det i pressemeddelelsen.

Klokken 16.40 lykkedes det at sikre den pågældende person, som nu er under behandling af psykiatrien i Slagelse.

Går du med svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

»Vi forventer derfor, at der vil blive lukket helt op for trafikken på Storebæltsbroen inden for meget kort tid,« skriver politiet.

Der har siden klokken 13 været lukket op for både øst- og vestgående trafik i det ene spor, men grundet den store ophobning af trafik er køen kun langsomt afviklet.

»Vi beklager de gener det har medført for de mange bilister, men beder om forståelse for nødvendigheden af redningsindsatsen på broen,« lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Til bilister er rådet at følge situationen på Twitter, hvor politiet løbende informerer om trafiksituationen.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen.