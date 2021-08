Føtex kommer nu med en advarsel til alle sine kunder.

»Flere kunder modtager i øjeblikket e-mails og sms'er fra afsendere, der udgiver sig for at være Føtex og lokker med, at man har vundet en præmie,« står der på skilte i landets butikker.

Men det er slet ikke Føtex, der kontakter kunderne om, at de har vundet en præmie.

Nej, det er personer, som udgiver sig for at være ansat i den store supermarkedskæde.

Falsk besked? Se faresginalerne Fup-sms'er: Fup-sms’er har ofte det formål at få dig til at give private oplysninger, som CPR-nummer, kodeord eller nøglekort. Vær opmærksom på disse faresignaler: Skræmmer en sms dig til at gøre noget bestemt, for eksempel at afgive bankoplysninger via et link, er det et godt tegn på en fup-sms.

Fortæller sms'en, at du har vundet en præmie i en konkurrence du aldrig har hørt om, så er det et godt tegn på svindel.

Sproget kan også afsløre fup-sms’er, da de kan være dårligt oversat af udenlandske svindlere. Selv om sms’en er på perfekt dansk, er det dog ikke grund til at følge sms’ens ordre. Fup-mails: Fupmails har mange former. Blandt de mest almindelige er: Din bank eller kreditkortudbyder mangler oplysninger.

Du har fået penge tilbage i Skat.

Du har modtaget en pakke, som venter på at blive hentet. Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

Reelt er de bare ude på at få fingre i kundernes kontooplysninger.

»Disse profiler er falske, så vær ekstra opmærksom, inden du klikker på links eller oplyser personlig information,« lyder det på skiltet i Føtex.

Det er over flere måneder, at personer er blevet kontaktet af nogen, som udgiver sig for at være fra Føtex.

»Vi kan se, at det sker oftere og oftere, at nogen udgiver sig for at være fra Føtex,« siger Kasper Reggelsen, der er pressechef i Salling Group, som Føtex hører under.

Har du fået mail eller sms fra nogen, som beder om dine bankoplysninger?

Hvad skal man så gøre, hvis man får sådan en besked fra nogen, som udgiver sig for at være fra Føtex?

Vi kan kun opfordrer til, at folk er meget opmærksomme og kontakter os i kundeservice, hvis de mener, at det er snyd og humbug,« siger Kasper Reggelsen.

Men hvordan ved de her snydere, at det er kunder fra Føtex, de skriver til på sms eller email?

»Det er heller ikke nødvendigvis kunder i Føtex, som bliver kontaktet af falske profiler. Det virker til, at det bare sendes bredt ud til de emails og telefonnumre, de har fundet,« siger pressechefen.

Har du delt bankoplysninger? Har du delt dine bankoplysninger skal du gøre følgende: Spærre dine konti med det samme

Informere banken. Så kan du få pengene tilbage, hvis svindleren bruger dine kort.

Overvåge dine konti og informere banken, hvis der sker transaktioner Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

Det er da heller ikke kun Føtex, som svindlere udgiver sig for at være fra.

For nylig advarede politiet om svindel-opkald fra falske politifolk.

Ifølge politiet er formålet med opkaldene at lokke folk til at udlevere personlige oplysninger samt bankoplysninger, som svindlerne kan misbruge til at begå indbrud eller økonomisk kriminalitet.