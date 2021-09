Fredag nat fangede Nordjyllands Politi en noget atypisk bilist.

En kørende patrulje fra Nordjyllands Politi måtte fredag 3. september ved 01-tiden stoppe en bilist omkring Ny Nibevej ved Aalborg SV, da de kunne se på deres IT-systemer, at ejeren ikke havde førerret til personbil.

Det skriver Nordjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Derfor fik de stoppet bilen, men det viste sig, at det ikke kun var manglende kørekort, som var et problem for den 24-årige bilist.

Den 24-årge ejede bilen, men havde ikke den lovpligtige førerret.

Derudover noterede betjentene sig, at bilisten virkede til at være påvirket af narkotika. Bilisten erkendte selv, at han havde indtaget kokain, før han satte sig ind i bilen. Herefter blev der foretaget en blodprøve som bevismateriale i sagen.

Derfor blev manden sigtet og anholdt for narkopåvirket kørsel og kørsel uden førerret.