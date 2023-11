»Opmærksomhed: Til Hvem Det Måtte Vedrøre.«

Sådan starter en mail, der skal se ud som om, at den er sendt af Lasse Boje Nielsen, politidirektør i National enhed for Særlig Kriminalitet.

I mailen lyder det videre, at modtageren skal besvare den vedlagte stævning indenfor 48, og ellers har politiet intet andet valg end at 'træffe retslige foranstaltninger mod dem'.

Men Lasse Boje Nielsen har ikke sat sig til tasterne og forfattet denne mail. Det slår Nordjyllands Politi fast i et opslag på Facebook.

»Vi giver hermed jer alle sammen fuldstændig ubegrænset 'mandat' til – med øjeblikkelig virkning – straks, omgående, pronto, nu at slette denne e-mail, hvis den også skulle have cirkuleret uden om jeres spamfilters udspændte snubletråde og alligevel ramt jeres e-mail-indboks,' skriver de og fortsætter:

'Det er svindel. Slet og ret. Vi kender mange politidirektører, og ingen af dem kan finde på at skrive præcis sådan en mail – heller ikke Lasse. Så: Slet. Bare slet.'

Det er ikke første gang, svindlere bruger Lasse Boje Nielsen navn. Det skete også i sommer, hvor de forsøgte at få modtagerne til at klikke på et falsk indkaldelsesbrev.