Tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar er blevet skudt på åben gade i Københavns Nordvestkvarter mandag aften. Det skete efter receptionen på hans nye bog 'Rødder'.

'Rødder' handler om hans vej ud af bandemiljøet, og i bogens første kapitel fortæller han, hvordan han allerede én gang tidligere er blevet forsøgt likvideret.

Det var sommeren 2017, da Nedim Yasar sagde ja til at deltage i et interview med radiostationen P1 på Den Røde Plads på Nørrebro.

Det tidligere bandemedlem var klar og kontant i sine udtalelser om det miljø, han nu var kommet ud af. Blandt andet gjorde han det klart, at hvert eneste bandemedlem i realiteten burde mandsopdækkes, så politiet altid var klar til at undersøge dem for ulovligheder.

Efter en lang augustdag på Den Røde Plads kom han hjem til sin lejlighed i Kongens Lyngby, hvor han gik tidligt i seng.

Men næste gang han vågnede, var det til at høje bank på hoveddøren.

Han slog det hen, smed dynen over hovedet og prøvede at sove. Men så kom de høje bank igen.

Nedim Yasar trak i en t-shirt og gik ud til døren.

»Han åbnede sin hoveddør - og stirrede ind i et par opspillede øjne. Kniven kom farende imod ham, i samme sekund som den maskerede mand begyndte at råbe: 'Du skal dø. Du er død, mand!',« fremgår det af Nedim Yasars bog, som blev udgivet tirsdag, og som B.T. har fået et eksemplar af.

Den maskerede mand stak ud efter Nedim, der afværgede med døren.

Og sådan blev det ved. Manden blev ved med at stikke i blinde, men heldigvis for Nedim Yasar ramte kniven kun ind i dørkarmen og selve døren, som det tidligere bandemedlem forsvarede sig med.

På et tidspunkt fik Nedim Yasar timet sin afværge sådan, at kniven satte sig fast mellem karmen og døren, og da han åbnede igen, faldt kniven ned.

Angriberen fik fat i kniven ige og stak af.

Tilbage stod Nedim Yasar med høj puls, men han var ikke bange.

»Han havde jo hele tiden vidst, at den her dag ville komme. At angrebet ville komme,« står der i bogen.

Nedim Yasar gav desuden et interview til Jyllands-Posten få timer før attentatet mandag aften. Her fortalte han om, hvordan han dagligt fik trusler.

»Jeg får trusler hver eneste dag - både på Facebook og Instagram. Det er nye profiler, som er oprettet til formålet. Men det fortæller mig, at der er nogle i miljøet, som ikke vil have, at jeg fortæller om, hvordan det hele fungerer,« sagde han i interviewet.

'Rødder' blev udgivet tirsdag og er skrevet i samarbejde med Marie Louise Toksvig.