Danmarks Nationalbank er under angreb.

Bankens hjemmeside bliver mandag eftermiddag udsat for et såkaldt 'overbelastningsangreb', skriver banken på Twitter.

I sit tweet understreger banken, at angrebet ikke berører bankens centrale it-systemet, at 'Nationalbankens drift er ikke berørt'.

Angrebet betyder dog, at hjemmesiden indimellem ikke vil være tilgængelig.

I midten af januar var Nationalbanken og flere danske banker samt Finansministeriet udsat for overbelastningsangreb, også kaldet dDos-angreb. Det står for ‘ Distributed Denial of service’, hvilket på dansk betyder ‘ud af drift-angreb’.

Formålet med angrebet er at overbelaste systemet med for meget trafik.

Ifølge Ritzau hævdede den russiske hackergruppe Killnet at stå bag angrebet på banksektoren i januar.

I december var Forsvarsministeriets hjemmeside lagt ned af et dDos-angreb i 11 timer.

B.T. følger sagen.