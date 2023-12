Seks mænd i alderen 26 til 43 år – heraf en mulig bagmand, sidder fredag i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

De er netop blevet ført ind af 12 politibetjente i retssal 27, hvor der i forvejen sidder mange familiemedlemmer og bekendte og venter.

Straks bliver der sendt kærlighedshilsner og kys gennem luften, da de kommer ind.

En kvinde er også mødt op med en barnevogn, men betjentene afviser hende, da hun vil vise barnet til en af de anholdte.

De seks mænd mistænkes alle for at for handlet med mellem 102 og 224 kilo hash i 26 juni til 31. december 2020 .

I grundlovsforhøret er det netop kommet frem, at nogle af politiets stærkeste beviser mod de seks mænd er beskeder sendt på krypteret telefoner af mærket EncroChat.

Det fremgår af sigtelsen mode de seks, der netop er blevet læst op i byretten.

De seks mænd er alle klædt i joggingtøj og dunjakker, nogle i meget fine designmærker som Louis Vuitton og Moncler andre i Adidas.

En af de anholdte mistænkes at være bagmand i sagen. Her er der tale om en mand, der bor på Christiania.

Den formodede bagmand er i øvrigt bror til en rocker, der ligeledes sidder varetægtsfængslet i en større sag om hash, viser B.T.s research.

En anden af de anholdte er utilfreds med, at grundlovsforhøret starter for sent ifølge ham. Han mener, at der er gået over 24 timer siden, at han blev anholdt. Han fortæller politiet lagde ham i håndjern 09.24 – grundlovsforhøret starter først 09.30.

Hans protest får dommeren til at skynde sig videre i teksten.

Det får anklageren til at begære dørene lukket til retsmødet.

Forsvarsadvokat Kristian Braad protesterer straks mod dørlukningen. Det samme gjorde den fremmødte presse. Men lige lidt hjalp det, da dommeren valgte at imødekomme anklagerens begæring, da der er gerningsmænd på fri fod.

Ligeledes bliver der nedlagt navneforbud for alle de anholdte, hvilket afskærer pressen for at komme nærmere ind på deres identitet.

Kort efter bliver alle de fremmødte vist ud.

Det vides ikke, hvordan de mistænkte forholder sig til sigtelsen – kun en af dem, der nægter sig skyldig.

Opdateres …