Mandag aften pådrog en 24-årig mand sig skader mange steder på kroppen under et voldsomt overfald på en parkeringsplads i Nykøbing Falster.

Nu har politiet nyt i den dramatiske sag.

Tirsdag blev to mænd med tilknytning til en rockergruppe anholdt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt sted klokken 22.09 på en parkeringsplads på Prinsholmvej i Nykøbing Falster

Politiet kender endnu ikke motivet for det voldsomme overfald, men oplyser, at ofret i sagen selv har 'en form for tilknytning' til rockergruppen.

»Selvom noget tyder på et internt opgør i rockermiljøet, er denne form for grov vold helt uacceptabel. Derfor sætter politiet håndfast ind, og jeg er derfor glad for, at vi foreløbigt har fået anholdt to personer,« siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af onsdagen.

Idet der stadig kan være medgerningsmænd på fri fod, vil politiet ved grundlovsforhøret begære lukkede døre.