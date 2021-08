15 år bag tremmer.

Sådan lyder dommen til den britiske kvinde Nicola Priest, efter hun blev kendt skyldig i at have dræbt sin egen bare tre år gamle datter Kaylee-Jayde Priest.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

23-årige Nicola Priest blev sammen med sin kæreste, Callum Redfern, dømt for at have udsat den treårige datter for så brutal vold, at hun til sidste endte med at dø af dem.

Ifølge BBC skulle Nicola Priest og kæresten have tævet datteren, fordi hun afbrød dem, mens de havde sex i august sidste år. Datteren ønskede nemlig ikke at sove, og det fik tilsyneladende parret til at miste temperamentet i en sådan grad, at det kostede den treårige pige livet.

Ved domsafsigelsen udtalte dommer Justice Foxton, at der ikke var et konkret bevis for, hvad pigen var blevet udsat for, men at hun efterfølgende gentagne gange kastede op, og at det var et resultat af den brutale vold, som de havde udsat pigen for.

Han understregede samtidig, at de begge var ansvarlige for dødsfaldet, hvorfor kæresten Callum Redfern blev idømt 14 års fængsel.

»I mistede temperamentet og stod begge bag overfaldet, som kostede Kaylee livet.« lød det ifølge BBC fra Justice Foxton.

Kaylee-Jayde Priest døde af alvorlige bryst- og maveskader. Hendes lig blev opdaget 9. august, efter Nicola Priest selv ringede efter hjælp, men her var den lille pige allerede død.

Undervejs i retssagen har eksperter blandt andet sammenlignet pigens skader med et barn, der blev ramt af en bil med 40 kilometer i timen.

Samtidig viste en undersøgelse af liget, at Kaylee-Jayde Priest tidligere havde haft brud på både ribben, benet og et brystben.