Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker bredt oven på en anmeldelse om et dødsfald tidligere lørdag, de kaldte »mistænkeligt«.

Det oplyser vagtchef Anders Bøje Hansen til B.T.

»Der afventes en obduktion i morgen. Vi efterforsker bredt. Der er nogle mistænkelige ting ved det her, men det skal vi enten have be- eller afkræftet,« siger han.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog lørdag formiddag klokken 10 en anmeldelse om en død person i byen Hodsager, der ligger mellem Holstebro og Herning.

I den forbindelse bekræftede vagtchefen, at man var talstærkt til stede, og at området omkring boligen var afspærret.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

