Politiet er talstærkt til stede i Hodsager efter et dødsfald, som de betegner som mistænkeligt.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det er rigtigt, at vi er talstærkt til stede. Vi er i gang med at undersøge et mistænkeligt dødsfald,« siger vagtchef Anders Bøje Hansen til B.T.

Vagtchefen oplyser, at Midt- og Vestjyllands Politi fik en anmeldelse lørdag formiddag klokken 10 om en død person på stedet.

Han oplyser videre, at man vil være til stede i nogle timer endnu, og området omkring boligen er afspærret.

De pårørende er ikke underrettet.

Opdateres...