Kirkeminister Joy Mogensen er forfærdet over Thomas Gotthards drab på sin hustru og vil have ham fyret som præst.

Selvom Thomas Gotthard tirsdag indrømmede at have dræbt, ætset, parteret, begravet og brændt sin hustru, er han på papiret stadig ansat som sognepræst ved Ansgarkirken i Hedehusene.

Efter sin anholdelse 15. november sidste år, blev han nemlig kun suspenderet fra sin stilling som sognepræst. Det vil ændre sig nu.

Kirkeminister Joy Mogensen slår fast, at ministeriet vil indlede en proces, der skal munde ud i, at Thomas Gotthard bliver fjernet fra embedet som præst.

Kulturminister Joy Mogensen (S)

»Som alle andre er jeg chokeret over at høre om den ulykkelige sag fra Frederikssund. At en præst begår mord og bliver dømt for mord går selvfølgelig ikke. Hverken i folkekirken eller andre steder. Vi vil nu se på de ansættelsesretlige konsekvenser,« siger Joy Mogensen i en skriftlig kommentar.

Tirsdag blev 45-årige Thomas Gotthard idømt 15 års fængsel for drabet på sin hustru, 43-årige Maria From Jakobsen, som han har to børn med. Dommen blev afsagt efter et langt indenretligt forhør, der mundede ud i en tilståelsessag, hvor Thomas Gotthard lagde alle kortene på bordet.

Han forklarede, at han inden drabet anskaffede sig en stor fodertønde og udvalgte den sten, han ville slå sin kone ihjel med. Efter drabet lagde han liget i en fodertønde, og overhældte det med saltsyre og kaustisk soda. Allerede dagen efter vendte han tilbage til sit virke som præst og afholdte et møde med pårørende omkring en bisættelse.

Under normale omstændigheder kan det være ganske vanskeligt at afskedige en præst, fordi præster er ansat som tjenestemænd med en række særlige vilkår. På grund af den klare overtrædelse af straffeloven, er denne sag dog helt anderledes lige til.

Retsteolog Kristine Garde forklarer, at Thomas Gotthard kan fyres efter tjenestemandslovens §10, også kaldet decorum-paragraffen.

Tjenestemandslovens §10 Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

»Det er forudsigeligt og nødvendigt, at Kirkeministeriet griber ind nu. Han har misagtet sit embede ved at udføre den forfærdelige handling. Han har mistet agtelsen, og dermed kan han fyres efter det, der kaldes decorum-paragraffen. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at han har overtrådt den paragraf,« siger hun.

Drabet på Maria From Jakobsen fandt sted 26. oktober 2020, og tre uger senere – den 15. november- blev Thomas Gotthard anholdt og sigtet for drab. I de første mange måneder har han nægtet sig skyldig i sigtelsen. Under varetægtsfængslingen har han kun været suspenderet fra sit præstejob, det er dog uvist om han har fået løn under suspenderingen.

»Man kan suspenderes både med og uden løn afhængig af situationen. Hvis han har været suspenderet med løn, skal han ikke betale dem tilbage. Det må regnes for tabte penge, som forhåbentlig kan komme de stakkels børn til gode,« siger Kristine Garde.

Hun mener ikke, at Thomas Gotthard har krav på at blive partshørt, når ministeriet indleder en afskedigelsessag. Hun forventer heller ikke, at han vil få nogen form for fratrædelsesgodtgørelse. Udover de to børn med Maria From Jakobsen, har Thomas Gotthard også to børn fra et tidligere ægteskab.