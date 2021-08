Det er en hård straf, sognepræst Thomas Gotthard har fået for drabet på sin hustru, Maria From Jakobsen.

Det siger to af landets førende forsvarsadvokater, da B.T. beder dem kommentere dommen.

»Taksten for et drab er almindeligvis 12 år, og der skal noget til at komme derover. Hvis man oveni dømmes for usømmelig omgang med lig, er straffen normalt 13 år, så den her dom ligger i den høje ende,« siger forsvarsadvokat Peter Secher, der også har arbejdet som anklager.

Straffen på 15 års fængsel blev udmålt, efter at Thomas Gotthard tirsdag aflagde fuld tilståelse ved Retten i Hillerød.

»Det er en hård dom. Dommeren lægger vægt, at der er tale om en kynisk forbrydelse, og at han udviser en høj grad af determinerethed,« siger forsvarsadvokat Henrik Stagetorn.

43-årige Maria From Jakobsen mistede livet den 26. oktober sidste år. 45-årige Thomas Gotthard forklarede tirsdag i retten, at han dræbte hende ved først at slå hende med en sten, for derefter at kvæle hende.

En uge forinden havde han forberedt drabet grundigt. I Føtex på Kalvøvej i Frederikssund studerede han etiketter på forskellige kemikalier for at finde ud af, hvilke kemikalier der var mest ætsende.

Han anskaffede sig i dagene efter en stor fodertønde på 208 liter, og i byggemarkedet Jem og Fix på Askelundsvej i Frederikssund købte han litervis af saltsyre til at opløse liget. Han købte også kaustisk soda.

Dagen inden drabet udvalgte han på forhånd den sten, han ville bruge til at slå hende i hovedet.

»Jeg har lagt vægt på, at der er tale om en nøje planlagt og velovervejet handling,« sagde dommer Betina Heldmann som begrundelse for den hårde straf på 15 år.

I begrundelsen lagde hun også vægt på »den målrettethed og brutalitet«, præsten udviste, da han ætsede, parterede, begravede og til sidst brændte sin afdøde hustru.

Først transporterede han liget i en tønde til en øde landejendom i Ølstykke. Her overhældte han liget med saltsyre og kaustisk soda.

En uge senere fordelte han resterne af den døde krop i to andre tønder og kørte dem ud til en jagthytte, hvor han begravede liget. Senere gravede han liget op og kørte det i tønder ud til et sted kaldet »Fjordhytten«, hvor han brændte ligdelene.

Først i juni valgte sognepræsten at lægge kortene på bordet og tilstå. Han udpegede flere steder for politiet, som fandt spor efter Maria From Jakobsen. Først da var politiet sikker på, at hun var død.

Tilståelsen kom dog først efter massiv politiefterforskning, der pegede på præsten som drabsmand, og derfor talte den ikke som en formildende omstændighed.

»Den omstændighed at du efter syv måneders varetægtsfængsling har tilstået, kan ikke medføre lavere straf,« sagde dommer Betina Heldmann.

Thomas Gotthard har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen til landsretten. Hvis han gør det, vil det formentlig ikke føre til en lavere straf, vurderer de to forsvarsadvokater.

»Hvis jeg var hans forsvarer, ville jeg ikke råde ham til at anke. Der er ikke udsigt til, at det blive bedre, og han vil risikere at få 16 år i stedet,« siger Peter Secher.

Henrik Stagetorn tvivler også på, at det vil nytte at anke.

»Jeg tvivler på, at landsretten vil klippe et år af dommen. Men det er en dom i den hårde ende,« fastslår han.