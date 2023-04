Lyt til artiklen

Hovedpersonen og overfaldsmanden i den meget omtalte video fra Metroen på Nørreport står nu for første gang frem.

Over telefonen fortæller 25-årige Mikkel, at han er rystet. Han er rystet over sig selv, og hvad har gjort, fortæller han.

»Jeg har det ikke særlig godt,« siger han. »Jeg er meget, meget ked af det her.«

Mikkel er den aggressive mand, som i videoen verbalt overfalder en tydeligt bange rengøringsmedarbejder i Metroen på Nørreport Station natten til torsdag.

Videoen af episoden er delt på sociale medier og i den forbindelse er der kommet flere direkte trusler mod Mikkel. B.T. er bekendt med Mikkels fulde identitet, men af hensyn til hans sikkerhed bruger B.T. ikke hans foto eller efternavn. I et interview med B.T. ønsker Mikkel at rette et budskab til de implicerede parter fra den nat.

»Jeg vil meget gerne have det budskab ud, at jeg er meget, meget ked af det her. Det er overhovedet ikke i orden på nogen som helst måde,« siger han.

»Jeg er egentlig bare interesseret i at give en kæmpe, kæmpe, kæmpe undskyldning.«

Mikkel fortæller, at han er parat til at give rengøringsmedarbejderen og andre berørte fra den aften en personlig undskyldning.

Du kan se noget af interviewet med Mikkel i videoen øverst i artiklen.

Mikkel fortæller, at han i dag fredag først rigtigt er vågnet fra sin 'brandert', hvor han i den forbindelse overfusede rengøringsmedarbejderen og har angiveligt overfaldet to andre.

Har du set den her video?

»Nej, det har jeg faktisk ikke engang. Jeg ved næsten ikke engang, om jeg har lyst til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Det lyder ikke særlig sjovt.«

Mikkel fortæller, at han mistede sin mobiltelefon samme nat og B.T. har derfor beskrevet indholdet af videoen og de vidneberetninger, som flere personer har delt.

»Ej, hvor er det vildt. Det er virkelig, virkelig dumt,« udbryder Mikkel, som senere har fået set videoen.

Kan du selv huske, hvad du lavede natten til torsdag?

»Jeg kan ikke huske noget overhovedet. Overhovedet ikke (…) jeg kan huske, at jeg har fået nogle drinks.«

Hvordan blev du først opmærksom på, at der ligesom foregik et eller andet, hvor du var involveret?

»Jamen, det var min mor, der kom ind og ruskede i mig og sagde, at nu skulle jeg altså vågne, fordi det var helt galt, og hvad fanden jeg havde lavet.«

Mikkels forklaring er, at han intet husker fra den pågældende aften. Det hele er sort for ham, fortæller han.



»Jeg synes, det er virkelig, virkelig flovt og pinligt det her … Og jeg vil gerne give en kæmpe undskyld til dem, som det skulle have været gået over.«



Har du nogen idé om, hvorfor du har overfuset den her rengøringsmand?

»Slet ikke. Den må være slukket fuldstændig for mig. Jeg plejer overhovedet ikke at være sådan. Det er helt mærkeligt for mig at vågne op på den her måde.«



Mikkel, nogen hæfter sig ved, at man i videoen kan høre, at du kalder den her mand, som er fra Pakistan, for »sorte svin«.



»Jeg vil gerne lige have lov at sige, at stort set alle mine kammerater er indvandrere. Så det sidste, jeg er, det er racist.

Så du ved ikke, hvorfor du har sagt »sorte svin«?

»Jamen som sagt, jeg kan jo ikke huske noget, som helst overhovedet. Men jeg ved en ting, og det er, at jeg er ikke racist.«

Hvad med politiet? Har du været i kontakt med dem?

»Nej, det har jeg ikke endnu. Men det skal jo nok komme, det kan jeg næsten regne ud. Jeg er som sagt næsten lige vågnet.«

Du siger jo, at du ikke kan huske så meget. Men fortryder du alt det, jeg nu har fortalt dig, som skulle være sket den aften, som man ser på den video?

»Ja, det gør jeg 1000 millioner procent. Det gør jeg helt sikkert, og jeg er meget, meget ked af, det jeg skulle have gjort,« siger Mikkel.