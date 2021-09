»Jeg er rasende – og ret skuffet«.

Mette Stentoft er rystet, efter at hun tidligt onsdag morgen blev ringet op af Midt- og Vestsjællands Politi.

Her kunne en betjent fortælle hende, at politiet efter endt afhøring havde løsladt den 41- årige mand fra Holbæk, som tirsdag kl. 18 var blevet anholdt for at have udsat hendes hest Florica for seksuel mishandling under et natligt besøg i stalden hos Holbæk Rideklub.

»Jeg blev ringet op kl. 7, hvor politimanden fortalte, at de havde været nødt til at løslade manden, fordi der ikke var grundlag for at forsøge at få ham varetægtsfængslet. Politimanden skyndte sig at sige, at jeg gerne måtte råbe ad ham,« siger hun med et lille smil.

Flere borgere kontaktede politiet, da de så den let spirituspåvirkede mand, der svarede til det signalement, som politiet havde udsendt.

»Den 41-årige blev sigtet for overtrædelse af dyreværnslovens almindelige bestemmelser om mishandling af dyr og afhørt til sagen, hvorefter politiet løslod ham efter en grundig juridisk vurdering af de oplysninger, der i øjeblikket foreligger i denne sag,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

»Ud fra de formelle regler i retsplejeloven vurderede anklagemyndigheden og politiet, at det juridiske grundlag for fremstilling i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling ikke var til stede.«

»Den 41-årige er fortsat sigtet i sagen, hvor politiet naturligt også undersøger, om den 41-årige kan mistænkes for at have en rolle i en anden sag om mishandling af en hest på samme rideskole sidste år,« tilføjer politiet.

Da Mette Stentoft kom ud til sin hest morgenen efter overgrebet, var Florica urolig og ville umiddelbart ikke hilse på hende.

Da B.T. taler med hesteejer Mette Stentoft, er hun sammen med Florica i Holbæk Rideklub, hvor en kiropraktor netop har været i gang med at rette bækkenet ud på den 15 år gamle hoppe efter den hårde medfart gennem halvanden time for en uge siden.

»Hun gik vild mærkeligt, fordi hun åbenbart var ret spændt bagtil,« forklarer Mette Stentoft.

Ifølge B.T.s oplysninger var det blandt andre en person med tilknytning til rideklubben, som blev opmærksom på den anholdte på gaden i det centrale Holbæk, der ved anholdelsen var i bar overkrop, men stadig iført den sixpence og de særlige ankelstøvler, som politiet havde efterlyst i signalementet af gerningsmanden.

»Det er da lidt skræmmende, at han tilsyneladende stadig befandt sig i Holbæk, og åbenbart nu igen er på fri fod. Det er faktisk lidt svært at sætte ord på, at han allerede er løsladt, men jeg er et eller andet sted rasende,« erkender Mette Stentoft.

Hesten Carli måtte aflives, da hun i september sidste år blev udsat for et tilsvarende seksuelt overgreb i Holbæk Rideklub midt om natten. Foto: Privat

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om gerningsmanden kunne finde på at gøre noget lignende igen,« tilføjer hun med henvisning til, at Holbæk Rideklub også for næsten præcis et år siden – 11. september i fjor – var udsat for en tilsvarende hændelse.

Her blev den otte år gamle fjordhest Carli fundet blødende med kvæstelser i bagenden, så den lidende hest på stedet måtte aflives.

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker ikke at oplyse, hvordan han stiller sig til sigtelsen om heste-misbrug.