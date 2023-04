Det er godt nyt, at politiet har beslaglagt den sølvgrå Hyundai i30, som den mistænkte i Filippa-sagen ejede, dengang Emilie Meng forsvandt.

Det siger bistandsadvokaten for Emilie Mengs mor til B.T.

»Jeg er glad for, at der er noget, der tyder på, at politiet er gået ind i efterforskningen,« siger advokat Mai-Brit Storm Thygesen.

B.T. har afsløret, at den sølvgrå Hyundai i30 er blevet beslaglagt af slovakisk politi torsdag i sidste uge, efter dansk politi havde efterlyst bilen.

Bilen blev totalskadet i et uheld i Danmark i 2021 og efterfølgende solgt til en autoophugger, som solgte den videre til Slovakiet. Den endte hos en familie i en by 300 km fra hovedstaden Bratislava.

Netop denne bil kan være interessant for dansk politi, fordi den 32-årige kørte i bilen i sommeren 2016.

I juli samme år forsvandt Emilie Meng, og senere efterlyste politiet en Hyundai i30, fordi den blev fanget på et overvågningskamera om natten på Korsør Station, hvor Emilie Meng sidst blev set i live.

Bistandsadvokaten for Emilie Mengs mor oplyste i sidste uge, at politiet over for hende havde bekræftet, at den 32-årige sigtede i Filippa-sagen også vil blive efterforsket i forbindelse med det uopklarede drab på Emilie Meng.

Emilie Meng. Foto: privat

Da B.T. i sidste uge kunne fortælle, at den sigtede har ejet en sølvgrå Hyundai i30, opfordrede advokaten til, at politiet forsøgte at finde bilen for at undersøge den for eventuel interessant DNA.

»Politiet har en ekstremt vigtig forpligtelse i at få undersøgt alt omkring den her bil. Alle midler bør rulles frem,« sagde hun.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til, hvorfor bilen er beslaglagt. Tidligere har politiet afvist at kommentere alle oplysninger om bilen.

Politiet har tidligere oplyst, at efterforskningen af den 32-årige også vil blive rettet mod uopklarede sager.

Den 32-åriges forsvarsadvokat, Karina Skou, har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til oplysninger om bilen og Emilie Meng-sagen.