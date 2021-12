Politiet på Københavns Vestegn er tirsdag eftermiddag talstærkt til stede i Brøndby.

Her har der været melding om skyderi ved Hallingparken.

Det bekræfter politiet over for B.T.

»Jeg kan kun sige, at vi kan bekræfte, at vi er til stede ved Hallingparken i Brøndby, efter vi har fået en melding om et skyderi,« siger vagtchefen.

Politiet er til stede ved Hallingparken tirsdag eftermiddag. Her har været melding om skyderi. Vis mere Politiet er til stede ved Hallingparken tirsdag eftermiddag. Her har været melding om skyderi.

Han kan endnu hverken be- eller afkræfte, om der er personer, der er kommet til skade.

»Det er vi ved at finde ud af,« siger vagtchefen kort.

Billeder fra stedet, som B.T. har modtaget, viser, at flere politibiler inklusiv indsatsleder er ved Hallingparken tirsdag eftermiddag.

Endnu står det ikke klart præcist, hvad der er sket.

Opdateres …