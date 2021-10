Det er langt fra almindeligt, at bilister får frakendt førerretten for bestandigt, men det er nu sket for en 27-årig mand fra Tønder Kommune.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Han har så mange og så alvorlige forseelser på samvittigheden, at det blev dommen, da han onsdag sad foran en dommer ved Retten i Esbjerg.

Desuden blev han idømt en fællesstraf for en lang række forseelser på i alt to år og seks måneders fængsel.

Det drejer sig blandt andet om – uden førerret – at have kørt særligt hensynsløst i en bil i Bramming i marts 2020.

Her var han også påvirket af amfetamin. Da en patrulje forsøgte at standse ham, flygtede han i høj fart mod færdselsretningen i en ensrettet gade, så flere fodgængere og andre bilister måtte undvige for ikke at blive ramt.

Flugten sluttede mod en husmur på Storegade i Bramming.

Og i februar i år, 2021, kørte han narkopåvirket ved Bramming. Her kørte han over i den modsatte vejbane og ramte en modkørende bil.

Begge biler blev slynget rundt, og føreren af den modkørende bil fik mange alvorlige kvæstelser, som kan medføre varige mén.

Den 27-årige blev desuden dømt for en lang række forskellige forhold. De lød på 13 gange narkokørsel uden førerret, andre alvorlige overtrædelser af færdselsloven, tyveri, hæleri, brugstyveri, indbrud med videre.