Nordjyllands Politi blev mandag aften kaldt ud til et skib i Frederikshavn, hvor Toldstyrelsen mente at have fundet narkotika.

Og den antagelse viste sig i den grad at holde.

»Vi har konfiskeret 23 kilo hash,« fortæller Kenneth Ginnerup ved Nordjyllands Politi.

Men på trods af de mange kilo, er ingen endnu anholdt.

»Vi afhørte besætningsmedlemmerne mandag aften, men vi kunne ikke indsnævre, hvem der eventuelt havde noget med hashen at gøre, og derfor foretog vi ikke anholdelser på det tidspunkt,« siger han.

Ifølge Rene Dahl Andersen, der har over 20 års erfaring som narkobetjent, er det ikke utænkeligt, at nogen fra besætningen har været inde over:

»Ingen tvivl om det. Det er jo en, der har haft adgang til skibet. Det kan være en håndværker, en med noget forplejning eller en fra besætningen,« siger han.

Ginnerup vil ikke kommentere på, om det var alle 22 fra besætningen, som skulle svare på spørgsmål, eller en udvalgt skare.

»Jeg kan bare sige, at vi arbejder ud fra flere hypoteser.«

En af dem er, at de mange kilo stoffer skulle fragtes til Grønland og distribueres dér.

B.T ville have spurgt om... - Overrasker det jer, at der er fundet 23 kilo hash på et af jeres skibe? - Medvirker Royal Greenland direkte eller indirekte til hash-markedet på Grønland? - Er I fri for ansvar, når der transporteres hash på et af jeres skibe?

Priserne på hash eksploderede under corona, og i 2020 blev et gram hash solgt for 500 kroner, skriver den grønlandske medie sermitsiaq.ag. Det betyder, at den samlede last på skibet i Frederikshavn kunne omsættes til omkring 115 millioner kroner.

»Det er jo nærliggende at tænke, når det er et grønlandsk skib,« siger Kenneth Ginnerup, hvilket Rene Dahl Andersen ligeledes antager. Blandt andet på grund af den høje fortjeneste.

Skibet tilhører Royal Greenland, som har hovedsæde i Nuuk.

B.T. har forsøgt at få et interview med selskabet, men de ønsker ikke at stille op. De henviser til de svar, de har givet til Nordjyske, hvor de gør det klart, at de har en nultolerance overfor hash, og at de opfordrer myndigheder til at tjekke deres skibe, når de ligger til havn i eksempelvis Danmark.

En opfordring, som man ifølge Kenneth Ginnerup har taget til sig.

»Vi har et løbende samarbejde med Toldstyrelsen, og det er ikke unormalt, at vi har den her type sager,« siger Kenneth Ginnerup.

Men selvom det altså ikke er et usædvanligt fund, efterforskes sagen på højtryk.

»Det er en sag, vi prioriterer højt, og lige nu er efterforskningsarbejdet i gang på flere spor.«

Skibet forlod mandag aften Frederikshavn og drog mod Færøerne.

Rene Dahl Andersen siger afslutningsvis, at der ikke er noget mærkeligt i, at skibet – og besætningsmedlemmerne – har fået lov at sejle videre:

»Man har sikret sig beviser og snakket med dem, der har været ombord, og som kan have haft adgang. Og så kan efterforskningen sagtens fortsætte.«