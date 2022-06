Lyt til artiklen

Normalt er lastrummet på Royal Greenlands skib M/TR Avatag fyldt med rejer.

Men mandag fandt Nordjyllands Politi en helt særlig bifangst mellem skaldyrene.

21 kilo hash.

Det skriver TV 2 Nord.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi bekræfter overfor B.T. at politiet mandag omkring klokken 17.00 modtog en anmeldelse, og at de aftenen igennem efterforskede på skibet.

Nu ligger sagen hos politiet i Frederikshavn, hvor skibet også har ligget indtil i går aftes.

Men der skulle altså være tale om en større hashfangst – nærmere specifikt en fangst til en værdi af mellem 11 og 115 millioner kroner.

Gevinsten afhænger af, om det har været hensigten at afsætte hashen på det danske eller grønlandske marked. Prisen på et gram hash er nemlig ifølge det grønlandske medie sermitsiaq.ag eksploderet – i 2020 blev et gram hash handlet til 500 kroner.

Hvis det var besætningens plan, stod de altså til at kunne tjene stort på lasten, men ingen af de 22 besætningsmedlemmer havde mandag aften erkendt nogen form for kendskab til de mange kilo i deres lastrum. Der var på det her tidspunkt heller ikke foretaget anholdelser i sagen, som faktisk startede med et besøg fra Skat.

Medarbejderne fandt i første omgang et enkelt kilo, og kontaktede derfor politiet, som opdagede og konfiskerede de resterende 20.

Skibet M/TR Avatag satte ifølge MarineTraffic.com kurs mod Tórshavn ved 22-tiden mandag aften, efter politiet havde undersøgt skibet og indhentet overvågningsmateriale.

B.T. følger sagen.