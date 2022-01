Politiet er lige nu massivt til stede med adskillige patruljer i det centrale Aalborg. Beboere er beordret indenfor og må ikke gå ud.

Det oplyser flere øjenvidner over for B.T.

Aktionen foregår ifølge B.T.s oplyser i området omkring Istedgade og Dannebrosgade.

Ifølge et øjenvidne, som B.T. har talt med, er et området helt spærret af, og politiet har via megaforner meddelt beboere, at de skal lukke vinduer og holde sig indenfor.

Dette er ikke bekræftet af politiet, men flere kilder oplyser til B.T., at der kan være tale om en mulig gidseltagning. Samme melding forlyder hos Nordjyske.

Intet er som sagt blevet bekræftet af politiet endnu, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Ifølge øjenvidnet har aktionen været i gang i en time, og der kommer fortsat politibiler til området. Mindst ni patruljer skulle være til stede.

Der er også en ambulance og lægevogn til stede, ligesom politiet er til stede i kampuniformer og med maskinpistoler.

B.T. følger sagen tæt og opdaterer løbende...