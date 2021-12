Skub, spark og kvælertag.

Det blev en butiksansat i en Føtex-butik i Roskilde udsat for, da vedkommende konfronterede en mand, der tilsyneladende havde stjålet flere varer fra butikken.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

Episoden fandt ifølge politiets døgnrapport sted onsdag i dagligvarebutikken, der ligger i shoppingcentret Ro's Torv, hvorfra politiet fik alarmopkaldet kort før kl. 14.

Her skulle den butiksansatte forinden have observeret manden lægge varer ned i sin taske og derefter have konfronteret ham, da manden havde passeret kasselinjen uden at betale for tingene i tasken.

Det var her, at en sag om tyveri i stedet udviklede til en røverisag – som er betegnelsen, når der er vold eller trusler indblandet. Og derfor betragtes det også som en grovere lovovertrædelse.

Den butiksansatte måtte efterfølgende tilses af en læge på skadestuen.

Midt- og Vestsjællands Politi beskriver manden som værende 35-45 år gammel. Han skulle være cirka 180 centimeter og almindelig af kropsbygning. Hans hudfarve beskrives som 'brun', og han talte dansk.

Manden havde kort, sort hår og havde skægstubbe. Han var iført en sort dunjakke, kondisko med orange farve og havde desuden en sort skuldertaske.

Politiet vil gerne kontaktes, hvis man har oplysninger om manden.