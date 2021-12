Politiet rykkede ud, da en anmeldelse om en mand, som fægtede med en stor kniv, blev ringet ind klokken 22.02.

Det skulle dog vise sig, at manden ikke var bevæbnet med en kniv, men et helt andet værktøj.

»Vi får en anmeldelse, som går på, at der er en mand, som fægter med noget, der ligner en kniv, men det viser sig, at der i virkeligheden er tale om en tryllestav,« siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Manden befandt sig ved tunnelen mellem Tagtækkervej og Carl Blochs Vej tæt på Rosengårdcentret i Odense.

Vagtchefen fortæller, at det er tryllestaven, der er lavet i et trælignende materiale, som anmelder kan have troet, er en kniv.

»Manden med tryllestaven bliver kortvarigt anholdt på stedet, men da vi finder ud af, at han ikke er i besiddelse af en kniv, bliver han løsladt igen, siger vagtchefen og uddyber:

»Vi vurderer, at det formentlig er tryllestaven, anmelder har set.«

Manden, der blev anholdt, er en 30-årig mand fra Odense.

»Hans adfærd sammenholdt med, at man troede, han holdt en kniv, har sikkert bidraget til, at man ringede efter os. Manden virkede lidt forvirret,« siger vagtchefen.

Politiet oplyser, at de havde én patrulje til stede. De kan sende forskellige typer ud, og den specifikke, som blev sendt til her, er en, hvor betjentene er klar til indsats.

I dette tilfælde skulle det dog vise sig ikke at være nødvendigt at sætte ind med almindelige våben.

Til gengæld vides det ikke, om der har været andre, overnaturlige kræfter på spil.