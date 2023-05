Han var blandt de fem ansatte, der fik sparket, efter anklager om voldtægt på et Mærsk-skib for halvandet år siden så dagens lys.

Men nu går tidligere maskinchef Filomeno Gaylan til modangreb. Og han gør det gennem domstolene.

I en stævning, som ShippingWatch er i besiddelse af, sagsøger han ikke alene sin tidligere arbejdsplads, Mærsk-datterselskabet Maersk Line Limited, men også sin fagforening.

Han er af den overbevisning, at fyringen var uberettiget. Og det skal koste Mærsk 300.000 dollar – svarende til over to millioner danske kroner.

Sagen er, at Filomeno Gaylan ikke godtager konsekvensen af den undersøgelse, der kom i kølvandet på skibskadet Hope Hicks beskyldninger mod en 40 år ældre unavngiven overordnet.

I efteråret 2019 beskrev hun i et anonymt blogindlæg, hvordan hun som 19-årig skibskadet skulle være blevet voldtaget på Mærsk-skibet 'Alliance Fairfax' i 2019.

Nogenlunde samtidig beskyldte hun desuden Mærsk for i årevis stiltiende at have set til, selvom rederiet var vidende om, at der var problemer med sexchikane ombord.

Sagen er overdraget til den amerikanske anklagemyndighed, men der er endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale, så den kan køre som en reel straffesag.

Det betyder dog langt fra, at den ikke har fået følger. Og fra Mærsks side er der da også faldet en form for dom.

I efteråret sidste år indgik rederiet et forlig med Hope Hicks. Forligets detaljer holder parterne for sig selv, men i en pressemeddelelse konkluderede administrerende direktør i Maersk Line Limited, William Woodhour, at Hope Hicks' oplevelser var 'uacceptable', og daværende ceo i Mærsk Søren Skou udtalte:

»Det er en forfærdelig sag, og vi tror, at det er sket.«

I starten af samme år havde en intern undersøgelse altså ført til, at fem ansatte var blevet fyret. Herunder Filomeno Gaylan.

Nok fandt undersøgelsen ikke nogen beviser for, at der var begået en voldtægt. Men den konkluderede, at de fem ansatte havde overtrådt skibets alkoholpolitik og i øvrigt modarbejdet efterforskningen af sagen.

Filomeno Gaylan hævder i sin stævning, at han på aftenen for den påståede voldtægt ikke så nogen drikke alkohol eller virke berusede i den kahyt, som skulle have dannet ramme for overgrebet.

Til gengæld, påstår han nu, så han »den kvindelige kadet (Hope Hicks, red.) lave et upassende seksuelt fremstød på 1. assistent ingeniøren, som han afviste, og den kvindelige kadet blev derefter trukket væk af 3. assistent ingeniøren.«.

Herefter skulle han ifølge eget udsagn have beordret alle at forlade kahytten, og mere hørte han ikke til den sag. Ikke før det anonyme blogindlæg så dagens lys.

Han afviser dermed, at han på nogen måde skulle have gjort sig fortjent til en fyreseddel.

Men Mærsk står i et svar til ShippingWatch fast.

»Gaylan blev opsagt fra Maersk Line Limited på grund af denne hændelse. Både for brugen af alkohol ombord – en klar overtrædelse af MLL-politikken – samt undladelse af at standse alkoholmisbrug af andre i hans nærvær og under hans opsyn samt manglende indberetning af alkoholforbruget til MLL.«

Også Hope Hicks er blevet bedt om en kommentar i forlængelse af stævningen.

Gennem sin advokat kalder hun i en mail ShippingWatch beskyldningerne fra den tidligere maskinchef for 'fuldstændigt falske' og modbydelige:

»Dette er det klassiske scenario, der sker i shippingindustrien: Nogen bliver ofre til søs, og besætningen indgår efterfølgende et samarbejde om at beskytte gerningsmanden og isolere offeret. Hans retssag vil mislykkes, fordi den ikke er baseret på sandhed.«

