Det gik fuldstændig op i røg, da en beboer på Saltholmsvej på Amager i København lørdag aften skulle lave mad.

Beboeren havde tændt op i en frituregryde, men glemte at holde øje med sin madlavning.

»Gryden blev for varm, og olien brød i brand,« fortæller Frank Mikkelsen, der er vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

Beboeren forsøgte forgæves selv at slukke friturebranden og måtte til sidst alarmere brandvæsenet.

Kort før klokken 21 fik Hovedstadens Beredskab meldingen om branden og rykkede ud til adressen. Kort efter ankomsten lykkedes det beredskabet at få slukket branden i køkkenet.

»Det har givet en del røg, så vi foretager udluftning og eftersyn af bygningen for eventuel brandspredning. Vi har overdraget en person fra lejligheden til ambulancemandskabet og tilkaldt skadeservice,« skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Vagthavende operationschef Frank Mikkelsen oplyser til B.T., at han ikke har noget fuldt overblik over omfanget af brandskader i beboerens lejlighed. Imidlertid kommer han med en klar opfordring.

Brand i frituregryder er nemlig en hyppig brandårsag, og derfor bør man altid følge en række gode råd, når man opvarmer sin mad.

»Man skal generelt holde opsyn med sin madlavning, og man må aldrig bruge vand til at slukke ild i en gryde eller pande. Det får flammerne til at eksplodere,« siger Frank Mikkelsen.

Videnscentret Bolius har på sin hjemmeside listet en række råd til, hvordan man nedsætter risikoen for friturebrande. Se rådene nedenfor.