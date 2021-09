Line Kjeldsen og hendes kæreste vågnede søndag morgen op til ærgerlig overraskelse. Da de kiggede ud af vinduet, var deres højtelskede folkevognsrugbrød væk. Bilen holdt ellers parkeret lige uden for lejligheden på Skt. Anna Gade på Frederiksbjerg i Aarhus.

Alt tyder på, at bilen har været udsat for en meget dramatisk køretur, som blandt andet har resulteret i en smadret butiksfacade.

Line Kjeldsen Hestbek og hendes kæreste købte bilen – en VW T3 Syncro Transporter fra 1990 – tidligere på året og var egentlig i fuld gang med at renovere den gamle klassiker indvendigt. Planen var, at vinteren skulle bruges på at give bilen så tilpas meget kærlighed og opmærksomhed, at den ville være klar til en længere tur til sommer.

»Det har længe været en drøm for os at få sådan en T3 Syncro, for det er bare sådan en fed, firehjulstrukket bil. Vi er helt forelskede i den og har allerede lagt mange timers arbejde i at renovere den,« siger Line Kjeldsen.

Derfor reagerede parret også med det samme, da de søndag klokken 7 kunne konstatere, at bilen var væk.

»Vi gik helt i panik,« siger Line Kjeldsen.

Hendes kæreste sprang straks på cyklen og begyndte at cykle byen rundt for at lede efter bilen, mens hun ringede til politiet og efterlyste bilen på Facebook i forskellige grupper.

Og det gav pote. Efter få timer var opslaget blevet delt mere end 1.500 gange, og derigennem kom de i kontakt med en mand, der havde set bilen blive parket på parkeringspladsen ved Børnehuset på Ole Rømers Gade.

»Vi tog derhen sammen med politiet og kunne med det samme se, at den havde været involveret i et uheld. Omkring kvart i syv har den været brugt til at brage ind i facaden på DanBolig på Frederiksplads,« siger Line Kjeldsen.

Ifølge hende fortalte politiet, at føreren af bilen formentlig har været påvirket under kørslen, der tilsyneladende har været ret hasarderet:

»For at komme hen til DanBolig på Frederiksplads, er bilen kørt ind over nogle sandsække og ned ad nogle trapper, så bilen er formentlig blevet noget medtaget. Motoren var stadig varm, gearkassen så ikke for godt ud, og kileremmen til generatoren var sprunget.«

Fronten af bilen er umiddelbart ikke blevet ødelagt, men Line Kjeldsen frygter, at der kan være mange indre mekaniske skader, og at undervogn, køler og gearkasse har fået en hård medfart. Bilen er sendt til taksator, der skal undersøge omfanget af skaderne.

»Det er en lille drøm, vi har købt i den bil, så der er mange følelser forbundet med at få den ødelagt på den måde. Og så er det skræmmende, at ens bil kan blive stjålet lige uden for vinduet i et ellers trygt og roligt kvarter,« siger hun.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men det har ikke været muligt.