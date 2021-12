I weekenden var der uro på Motalavej i Korsør, derfor står politiet nu klar til at rykke ud, hvis der skal ske mere.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

»Det forløbne døgn har der været to anholdelser - en efter lov om euforiserende stoffer og en for overtrædelse af politiloven,« skriver politiet blandt andet.

Desuden har der været optræk til ballade blandt en gruppe unge, der holder til i boligområdet.

Politiet har formået at holde uroen blandt de unge på lavt blus, men har ikke haft heldet med at afværge alle ulykker.

For et par bilejere er dukket skuffet op til deres biler, som er blevet udsat for hærværk.

1. december blev det annonceret, at boligområdet Motalavej blev fjernet fra listen over udsatte boligområder også kaldet »ghettolisten«.

Området har ellers været på listen siden 2016.