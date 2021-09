En kort, men hård politiindsats har natten til fredag resulteret i bøder til flere bilister på Helsingørmotorvejen E47 mellem København og Helsingør.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

I alt blev der delt 12 bøder ud på kun en time, heraf en bilist der kørte over for rødt, en der kørte uden førerret, og så blev en bilist sigtet for brugstyveri.

De resterende ni bøder blev uddelt til bilister, der ikke holdt til højre på motorvejen. Bøderegnen er en del af en større europæisk færdeselsindsats, der blandt andet slår hårdt ned på bilister, der ikke holder til højre.

Nattens færdselsindsats på Helsingør Motorvejen og biveje, gav mange sager. På bare en time var der 9 bilister som undlod at holde til højre, 1 kørsel over for rødt lys, 1 uden førerret og 1 brugstyveri sag. Overhold færdselsloven og kør forsigtigt i natten. vh. Vagtchefen — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 17, 2021

Indsatsen går under navnet 'Sikre Veje' eller 'Safety Days' og foregår i uge 37 og 38 - fra 16.-22. september.

Indsatsen skal med politiets egne ord ganske enkelt nedbringe antallet af dødsfald i trafikken. I gennemsnit dør 70 mennesker om dagen i trafikken i Europa, og man nu vil gøre en indsats for bare at nå en enkelt dag helt uden dødsfald.

I Danmark mistede 155 personer livet i trafikken i 2020.