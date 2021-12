Tre forventningsfulde mænd troede efter tur, at de havde en fræk dating-aftale med en ung pige i en lejlighed på Frederiksberg.

Det viste sig at være en grum misforståelse.

Lige så snart de var blevet lukket ind i lejligheden af den unge pige og hendes teenage-veninde, sprang et tæskehold på tre voldsmænd frem fra lejlighedens badeværelse, hvor de havde gemt sig.

Herefter blev den mandlige gæst voldeligt overfaldet, lænket med håndjern til en radiator og truet til at udlevere sit dankort, så gerningsmændene kunne forsøge at malke det efter bedste evne.

Sådan var fremgangsmåden i tre tilfælde lige efter hinanden i december 2020.

I hvert fald ifølge tiltalen mod de fem unge, som i slutningen af januar vil stå tiltalt ved et nævningeting ved Retten på Frederiksberg.

Af anklageskriftet i sagen, som B.T. er kommet i besiddelse af, er de fem unge i alderen 17-27 år især tiltalt for de tre brutale dating-røverier, hvor ofrene undervejs blev både voldeligt mishandlet, holdt fanget og truet.

De to første røverier fandt ifølge tiltalen sted 14. december med få timers mellemrum.

Her havde ofrene begge i forvejen været i kontakt med gerningsmændene via en falsk profil på dating-portalen Badoo, hvor de var blevet lokket til at dukke op ved lejligheden på Frederiksberg, hvor de håbede på at møde en interesseret ung pige.

Efter at være blevet lænket til en radiator med håndjern blev det første offer slået i ansigtet med et afknækket stoleben og sparket flere gange i skridtet, indtil han udleverede koderne til sit hævekort og sin MobilePay.

Frihedsberøvelsen kom til at vare knap to timer, indtil det var lykkedes gerningsmændene at få malket hans konto for sammenlagt 6.000 kroner.

Inden han fik lov at gå, tog gerningsmændene også et billede af hans sygesikringskort og truede med, at de vidste, hvor han boede og arbejdede, hvis han anmeldte røveriet til politiet.

Kun godt to timer senere gik næste offer i samme fælde, da han kort før midnat dukkede op ved lejligheden på Frederiksberg.

Han blev frarøvet en halskæde i sølv, cigaretter, 170 kroner i kontanter og en klump hash, inden han blev afpresset for 4.400 kroner.

Også her væltede de tre voldsmænd frem fra badeværelset, inden han blev væltet omkuld, slået og sparket. Han blev også grebet om halsen og fik holdt en saks mod sit strubehoved, ligesom gerningsmændene i hans påhør diskuterede, om de skulle flække hans knæskaller eller klippe hans fingre af.

Han blev også truet med, at gerningsmændene både ville kontakte hans familie og anmelde ham til politiet for at have forsøgt at opnå samleje med en mindreårig, selv om den kvindelige lokkedue i virkeligheden var 16 år på gerningstidspunktet.

Den godt en time lange frihedsberøvelse sluttede med, at gerningsmændene sagde til offeret, at han skulle kastreres. Derfor spredte de hans ben og sparkede ham på skift i skridtet, inden han fik lov til at gå.

Dog turde han ikke andet end næste eftermiddag at mødes med to af voldsmændene ved en 7-Eleven-forretning på Frederikssund for at aflevere 4.400 kroner i kontanter.

Det skyldtes blandt andet, at gerningsmændene i lejligheden havde fotograferet hans lønseddel og trukket forskellige stærkt personlige oplysninger ud fra hans mobiltelefon.

Også han blev truet med en anmeldelse om forsøg på sex med en mindreårig, så han blandt andet aldrig ville få lov til at se sit eget barn igen.

Dermed var gerningsmændenes grådighed dog endnu ikke stillet.

Allerede næste aften gik et tredje offer i »honningfælden« i lejligheden på Frederiksberg.

15. december 2020 i tidsrummet mellem cirka klokken 18.50 og 21.15,

Også han blev straks efter ankomsten modtaget af de tre skjulte voldsmænd fra badeværelset, som slog ham på kroppen og i ansigtet,så han bagefter måtte opereres for blandt andet et brækket kindben.

Først da offeret havde fået sine forældre til at overføre samlet 5.000 kroner, blev han sluppet fri – og igen efter at gerningsmændene havde taget billeder af hans kørekort og hævekort, ligesom han også blev truet med en anmeldelse for at ville have sex med et barn.

Når sagen kommer for et nævningeting ved Retten på Frederiksberg, vil anklageren forlange mindst fire års fængsel. De tre voldsmænd fra badeværelset er alle tre tidligere dømt for vold, og den ene af dem tilmed for få år siden idømt over tre års fængsel for at have skudt mod en ung mand.

En af de 17-årige piger vil anklagemyndigheden ifølge anklageskriftet begære udvist af Danmark for bestandig. Alle fem tiltalte er beskyttet af et navneforbud, så det foreløbig er strafbart at offentliggøre deres identitet.