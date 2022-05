Specialanklager Morten Frederiksen er allerede under sin forelæggelse af sagen kommet ind på flere punkter af den mentalundersøgelse, der er lavet af hooliganlederen, som sidder tiltalt for blandt andet overgreb.

Den er blevet lavet af læger og psykologer, mens den tiltalte har siddet varetægtsfængslet, hvilket er normal procedure i straffesager af denne type.

Den 29-årige hooliganleder, der på sagens første retsdag er iklædt hvid skjorte og lysegrå habitbukser, bliver ført ind i retssal 304 iført håndjern. Han er omringet af to betjente, der fører ham ind i det store retslokale, hvor flere betjente venter.

Retssagen starter med, at specialanklager Morten Frederiksen læser det 19 sider lange anklageskrift op, mens den tiltalte sidder ved siden af sin forsvarsadvokat Christina Schønsted.

I alt er han tiltalt for hele 47 forhold om voldtægt, voldtægt af mindreårige, vold og frihedsberøvelse. I anklageskriftet optræder 15 ofre. Heraf er 14 unge dreng og en kvinde.

Det tager over en time for anklageren at læse det lange anklageskrift med de uhyggelige detaljer.

Straks efter oplæsningen går anklageren over til sin forelæggelse af sagen, hvor han sætter ord på de mange påståede forbrydelser, og hvordan retssagen skal forløbe.

Her kommer han også ind på den mentalundersøgelse, der er lavet af hooliganlederen.

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som 10-årig.

»Tiltalte er blevet mentalundersøgt. Det fremgår af undersøgelsen, at han ikke er sindssyg, men personligt afvigende,« lyder det fra anklageren.

Han nævner, at den 29-årige har psykopatiske træk, ingen medfølelse, lader sig styre af sin impulser og ikke lever efter samfundets normer.

Derudover har han dysfunktionelle og narcissistiske træk, lyder det.

Den 29-årige, der kom ind i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som tiårig, fortrækker ikke en mine under anklagerens ord.

Politiet er massivt til stede ved Retten i Glostrup i forbindelse med retssagen. Foto: Presse-fotos.dk

Men foran ham ligger et stykke papir, hvor han nedskriver enkelte sætninger, der bliver vist til forsvarsadvokaten.

Specialanklageren fortæller til retten, at anklageren går efter en af landets hårdeste straffe, nemlig forvaring, der er en tidsubestemt straf.

Den 29-årige var tidligere beskyttet af et navneforbud, men det har retten besluttet af ophæve.

Den 29-årige hooligan nægter sig skyldig i alle anklager. Der forventes at falde dom i sagen i juni.