»Der må være gået noget galt, siden jeg sidder her,« konstaterer den 30-årige læge, der tirsdag formiddag sidder tiltalt i Retten i Aarhus, hvor han er tiltalt for at have blufærdighedskrænket og forgrebet sig på flere kvindelige patienter, mens han passede sit hospitalsjob.

Han bestrider ikke, at han har undersøgt kvindernes bryster og underliv. Men han afviser, at han har krænket dem. Samtlige undersøgelser var lægefagligt begrundede, siger han.

At han så alligevel er landet på anklagebænken, må skyldes hans udadvendte og ikke-staccato-agtige og varme måde at være læge på, forklarer han.

»Jeg har tænkt over min rolle som læge og måden, jeg har været læge på. Har der været noget forkert, siden jeg er endt her? Der har jeg selvfølgelig også tænkt også min kommunikation.«

»Mit syn er, at jeg som person er en meget udadvendt type, når jeg er udenfor disse mure. Jeg er meget positiv, taler med alle og elsker kontakt med mennesker. Jeg kan godt lide at grine højt og sprede smil på folks læber.«

»Den person har jeg måske taget lidt for meget med på arbejde,« konstaterer han.

Adspurgt, om han har været god til at aflæse sagens patienter, erkender han, at han »måske ikke har været den bedste til at afkode kommunikationen«.

»De fire cases, vi har i denne sag, har jeg åbenbart afkodet forkert. Men i situationerne har jeg ikke følt, der var en dårlig eller underlig stemning. Jeg kunne ikke mærke på dem, at de følte sig utilpasse eller dårligt behandlet.«

»Jeg har ikke bemærket, hvis der er nogen, der har syntes, jeg var et røvhul. Og derfor har jeg heller ikke ændret det.«

Dårlig kommunikation eller ej nægter han sig skyldig i sagen, som anklageren i sin indledning kaldte meget »speciel«. Særligt, fordi det er en del af lægers job at foretage undersøgelser, der ikke altid er behagelige for patienter.

I dette tilfælde mener anklagemyndigheden, at den 30-årige har misbrugt sin stilling – og den tillid, status, adgang og autoritet, der følger med den – til at foretage undersøgelser, der slet ikke var relevante. Og at han dermed misbrugte sin stilling til at begå

Anklageskriftet beskriver krænkelser af fire forskellige kvindelige patienter. Patienter, der har været på hospitalet med smerter i blandt andet knæ og albuer. Patienter, der ifølge tiltalen i stedet oplevede at blive befølt på brysterne.

To af de kvindelige patienter blev desuden udsat for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, påstås det i anklageskriftet.

Blandt andet en kvinde, der en martseftermiddag blev indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Kvinden var syg med influenza og havde 40.5 i feber, da hun fik en plads på akutafdelingen. En afdeling, som lægen ikke var tilknyttet, da han ifølge anklageskriftet indledte en undersøgelse af kvinden.

Under sin undersøgelse af patienten skulle den 30-årige læge med sine fingre have undersøgt kvinden både rektalt og vaginalt. Uden hendes samtykke.

Det er anklagemyndighedens påstand, at lægen også tog hende på brysterne. Og hev hende i brystvorterne. Mod hendes vilje.

Det var netop denne episode, der i foråret fik sagen til at rulle. Og snart pegede politiets efterforskning af flere krænkelser begået på Viborg Sygehus i januar.

Ifølge anklagemyndigheden har den 30-årige mand ikke alene gjort sig skyldig i brud på straffelovens paragraffer om stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelse.

Man mener også, at han har overtrådt den autorisationslov, han som læge er underlagt, lyder det.

Derfor har anklagemyndigheden også nedlagt påstand om, at han skal fratages retten til at arbejde som læge.

Selv går lægen og hans forsvarer, Karoline Døssing Normann, efter frifindelse over hele linjen. Dermed insisterer han altså også på at beholde titlen som læge.

Et job, han har uddannet sig til, fordi han »gerne vil have med mennesker at gøre samt arbejde med og hjælpe folk på den gode måde«.

Der er afsat fire dage til sagen, og går alt efter planen, falder der dom 21. december.