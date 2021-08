Det er ikke usædvanligt, at festivalgæster kommer op at slås. Alligevel fik et slagsmål på Morsø Festival formanden til at spærre øjnene ekstra op.

Her røg tre kvinder lørdag eftermiddag i totterne på hinanden ude foran samaritterteltet.

»I mands minde har jeg ikke kendskab til, at nogen kvinder er kommet op at slås på vores festival,« lyder det fra en forbavset Nina Andersen, der har været formand for festivalen i 21 år.

»Det plejer at være mændene, der kommer op at slås. Det er lidt sjovt,« tilføjer hun.

Ifølge Lone Jensby, der er frivillig på festivalen og så slagsmålet på første parket, var det tre kvinder på 16 til 17 år, der lod aggressionerne få frit løb på hinanden.

»En af dem fløj hen på den anden og begyndte at slå. Det har jeg aldrig oplevet før,« fortæller Lone Jensby.

Hun forsøgte selv at stoppe slagsmålet, men indså hurtigt, at hun måtte tilkalde hjælp fra vagterne, som efter et par minutter fik skilt kvinderne ad.

»Det var en omgang tøsefnidder. Jeg tror, det var noget med, at en af dem havde været sammen med en andens ekskæreste,« siger Lone Jensby.

Den ene af slagssøstrene pådrog sig en blodig næse efter slagsmålet og blev tilset af samaritterne, som meget belejligt holdt til, lige hvor slagsmålet udspillede sig.

De tre kvinder fik lov at blive på festivalen, men fik dog en advarsel.