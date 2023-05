Dagen efter 33-årige Kouri Richins fra Utah mistede sin mand, holdt hun angiveligt en kæmpe fest for sine venner.

En fest, der skulle fejre, at hun havde fået nøglerne til et hus, hun drømte om at renovere – og et hus, hendes mand skulle have nægtet at betale for, mens han stadigvæk var i live.

Det skriver New York Post.

Kouri Richins blev mandag sigtet og anholdt for at have dræbt sin mand og faren til parrets tre børn, Eric Richins, tilbage i marts sidste år.

Indtil for nylig troede man, at der havde været tale om et tragisk dødsfald.

Men så kom obduktionen – og den viste, at der lå en dødelig dosis af det giftige stof fentanyl i hans krop.

Politiet mener nu, at Kouri Richins forgiftede sin mand i et forsøg på at få hans livsforsikring udbetalt.

4. marts 2022 skulle hun således have serveret manden en giftig cocktail inden sengetid.

Dagen efter blev han fundet død – og Kouri Richins, hun skulle så angiveligt have holdt sin store fejring af huskøbet.

Det står ikke klart, om hendes gæster vidste, om manden var død, da de troppede op i hendes nye hjem.

Hvordan Kouri Richins forholder sig til sigtelsen, er endnu uvist.