Politiet har løsladt den kvinde, der lørdag blev anholdt med et luftgevær på Kongens Nytorv metrostation i København.

Hun får nu hjælp af sundhedsmyndighederne, oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi har overdraget hende til psykiatrisk behandling,« siger vagtchef Michael Andersen.

Politiet løslod kvinden fra varetægt lørdag klokken 17. Politiet vurderede, at der ikke var grundlag for at fremstille hende i grundlovsforhør.

Hændelsen fandt sted lørdag formiddag, hvor kvinden blev set med et gevær på metrostationen.

Politiet blev alarmeret klokken 11.20 og rykkede massivt ud. Da de ankom, havde en borger allerede passificeret kvinden.

Et øjenvidne fortalte lørdag til B.T., at en mand havde væltet hende omkuld og fastholdt hende.

Vidnet fortalte, at kvinden blev ved med at gentage, at geværet ikke var ægte, mens hun lå pacificeret på jorden.

Politiet oplyste lørdag, at der var tale om et luftgevær uden hagl.