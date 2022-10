Lyt til artiklen

En kvinde træder ud af metroen, og pludselig vælter en mand hende omkuld. Et gevær lander på jorden.

»Det er det sygeste mareridt,« siger Robin Elizabeth Herr til B.T.

Amerikanske Robin Elizabeth Herr var lørdag vidne til, at en kvinde stod med et gevær lige foran hende på Kongens Nytorv metrostation i København.

Manden overmandede kvinden og fastholdt hende på jorden.

Der gik mange tanker gennem hovedet på Robin Elizabeth Herr.

»Jeg vidste ikke, om hun havde en makker. Det våben lå på gulvet. Jeg var bange for, at en anden kunne tage det op,« siger hun.

Kvinden på jorden gentog den samme sætning igen og igen, fortæller Robin Elizabeth Herr.

»Hun bliver ved med at sige, at det er falsk. Manden siger, at han er ligeglad,« fortæller Robin Elizabeth Herr.

Billeder fra stedet viser, at kvinden bar sort tøj, en læderlignende jakke og chunky støvler.

Robin Elizabeth Herr er amerikaner og har boet i Danmark i tyve år. Hun arbejder som journalistkonsulent. Vis mere Robin Elizabeth Herr er amerikaner og har boet i Danmark i tyve år. Hun arbejder som journalistkonsulent.

Ved siden af hende ligger der noget på jorden, der ligner en aflang taske til geværet.

Midt i kaosset ringede nogen 112. Politiet modtog anmeldelsen klokken 11.20 og rykkede massivt ud.

»Det føltes, som om det tog lang tid for politiet at komme, men jeg er sikker på, at de var hurtige. Det er bare, når man står i den situation,« siger Robin Elizabeth Herr.

Robin Elizabeth Herr var bange, men af en eller anden grund løb hun ikke.

Kort efter kom flere kampklædte betjente med maskingevær løbende. Kvinden blev anholdt.

Robin Elizabeth Herr takkede manden, der havde overmandet kvinden, og fortsatte sin kurs mod lufthavnen.

»Jeg havde stadig den der adrenalin i mig på vejen hertil« siger hun.

Hun har det lidt bedre nu, men er stadig rystet. Hun er på vej til Paris, og selv om hun godt ved, at der ikke vil ske noget, har tanken ramt hende.

»Jeg tænker, hvad sker der nu. Men jeg kommer over det,« siger hun.

Københavns Politi har anholdt kvinden. Ifølge politiet har det vist sig, at hun bar et luftgevær uden hagl.

Det er endnu uvist, hvorfor hun havde taget geværet ud af tasken og stod med det på metrostationen.