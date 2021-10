En kunde blev tirsdag så utilfreds på et apotek i Roskilde, at hun overfusede personalet.

Kvinden fik nej til at købe en større mængde smertestillende medicin, og det fik hende til at gå amok, skriver TV 2 Lorry.

Først overfusede hun personalet, hvorefter hun smed et glas vand efter dem.

Efter den seance forlod hun stedet, men vendte dog hurtigt retur igen. Den her gang med en håndfuld bolsjer, som hun kastede mod personalet.

Derefter forlod hun stedet for bestandig i retning mod togstationen.

Politiet sendte forgæves en patrulje ud for at lede efter den bolsjekastende apotekskunde og bringer nu en efterlysning af hende.

Personalet på apoteket ønsker ikke, at kvinden sigtes for vold. Selvom de ifølge politiet er bestyrtede over adfærden, søger de den mildest mulige løsning.

»Selvom det er en aparte og forkastelig adfærd, mente de, at voldsparagraffen måske ville være lidt for meget,« siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Hvis kvinden bliver fundet, vil hun efter alt at dømme blive sigtet for et brud på ordensbekendtgørelsen, siger politiet til mediet.

Anmeldelsen af episoden, som skete i Algade i Roskilde, kom klokken 14.18, og kvinden beskrives som 50-60 år og var iført en lys frakke, grå bukser og grå støvler.