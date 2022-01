Hvis man skal ad Odensevej ved Hundslev onsdag eftermiddag, skal man regne med ekstra transporttid.

En voldsom brand er brudt ud i drivhuse i området, og foruden at trafikken er påvirket, så opfordrer politiet også beboere i området til at søge væk eller indendørs og lukke vinduer, døre samt slukke for ventilationen.

»På grund af kraftig brand i Hundslev er Odensevej mellem Marslev og Kerteminde spærret i begge retninger,« lyder det i et tweet fra ordensmagten.

De opfordrer bilister til at søge andre ruter.

Branden i drivhuse ved Hundslev ml. Odense og Kerteminde udvikler en del røg. Borgere skal søge væk fra røgen eller indendørs og her lukke døre, vinduer og slukke ventilation. Tidshorisont ukendt. Giv fortsat plads for udrykningskøretøjer i området. Mvh. Vagtchefen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 19, 2022

»Der må søges alternative ruter. Gør plads for udrykningskøretøjer,« lyder det fra vagtchefen i tweetet.

Politiet har ikke nogen tidshorisont for, hvornår slukningsarbejdet er færdigt.

Opdateres …