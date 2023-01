Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For tredje gang står en nu 43-årig mand over for en dom, der omhandler seksuelle krænkelser rettet mod børn. Og står det til anklagemyndigheden, er det nødvendigt at sende ham bag lås og slå på ubestemt tid.

Denne gang er han tiltalt for tilbage i april at have blufærdighedskrænket en 13-årig pige over Snapchat og for dernæst at have voldtaget hende og filmet det.

Forhold, som anklageren kalder et »hårdt og hensynsløst overgreb på en lille pige.« Selv nægter den 43-årige sig skyldig i overgreb, men erkender samleje.

Ifølge pigens forklaring og en video afspillet i retten gjorde det ondt, hun sagde av og lå med lukkede øjne for at holde tårerne tilbage, da det formodede overgreb fandt sted.

Læs også 43-årig mand tiltalt for voldtægt af 13-årig: 'Skaf mig en liderlig pige. Hun skal kunne alt'

Den 13-årige pige er langt fra den eneste forurettede i sagen. Den 43-årige er nemlig også tiltalt for forsøg på voldtægt, da han i perioden fra 1. til 13. april ifølge anklagemyndigheden kontaktede adskillige piger under 15 år på sociale medier med henblik på samleje.

Alt dette er sket blot seks måneder, efter han fik det besøgsforbud, som han havde fået i forbindelse med en tidligere dom om blufærdighedskrænkelse, ophævet.

»Der er altså et klart mønster i hans handlemåde, og det kræver en forvaringsdom,« slog anklager Emil Lykke Gregersen fredag formiddag fast under sin procedure i Københavns Byret.

Efter den bemærkning blev retsmødet kortvarigt afbrudt, da den 13-åriges mor og søster pludselig dukkede op.

»Åh nej,« sagde den tiltalte højt og tog sig til hovedet, hvorefter han igen satte sig med ryggen til pressen og kiggede med et stift blik ned i gulvet.

Anklageren fortsatte herefter sin procedure, hvor han begrundede sin påstand om forvaring – en tidsubestemt foranstaltning, som tages i brug, når den kriminelle bliver vurderet til at være særligt farlig.

Som begrundelse henviste anklageren blandt andet til, at den 43-årige havde optaget de samtaler, han har haft med pigerne på Snapchat.

»Undervejs sidder han og kommenterer en af samtalerne med sig selv. Det er en fiktiv samtale om, hvad han vil gøre med hende,« fremlagde anklageren.

»Han (den 43-årige red.) lægger ikke skjul på, hvad han vil. De skal være små og være villige til alt, og han vil også tilbyde betaling. De beskeder, mener jeg, er et grundlag for, at man bør sætte sig ind i hovedet på ham.«

I en mentalerklæring lyder det, at den 43-årige er præget af umodenhed, ligesom han er ureflekteret og ansvarsfralæggende. Han lider ikke af psykopati, men han er seksuelt afvigende.

Det konkluderes, at han er til fare for andres liv, og at der vil være høj risiko for ligeartet kriminalitet.

Står det til anklageren skal den tiltalte foruden forvaring idømmes besøgsforbud, kontaktforbud og et udrejseforbud.

Men står det til tiltalte og hans forsvarer, skal han i stedet idømmes en almindelig fængselsstraf på omkring 3,5 år. Derudover beder han om frifindelse for udrejseforbud, ligesom han mener, at besøgsforbuddet ikke skal gælde for hans to egne børn.

Der falder dom fredag eftermiddag.