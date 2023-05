Anmeldelserne for mulige brud på navneforbuddet mod Korsørmanden strømmer ind.

Han blev 17. april varetægtsfængslet for at have frihedsberøvet og voldtaget en 13-årig pige og blev i den forbindelse omfattet af et navneforbud.

Det har dog ikke afholdt folk fra at have delt navn og billede af ham vidt og bredt på de sociale medier. Siden har Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi nemlig modtaget over 200 henvendelser om navneforbuddet, der nu skal efterforskes.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man inden 14 dage forventer at vurdere henvendelserne og oplyse nærmere om antallet af konkrete anmeldelser.

Det fremgår af et svar fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg.

Konsekvenserne af mulige brud på navneforbuddet har særligt en 29-årig mand fået at mærke.

I en artikel fra TV 2 fremgår det nemlig, at den 29-årige deler navn med Korsørmanden, og at han i den forbindelse har modtaget utallige trusler og grimme beskeder fra personer, der er overbevist om, at han er den sigtede.

Den problematik er justitsministeren derfor blevet bedt om at forholde sig til.

»Lad mig starte med at understrege, at det er fuldstændig uacceptabelt at true og at chikanere parter i retssager, herunder på de sociale medier. Det gælder selvsagt også personer, der slet ikke er part i en retssag,« lyder svaret fra justitsminister Peter Hummelgaard, der fortsætter:

»Jeg tager naturligvis afstand fra de trusler og den chikane, som den 29-årige mand, der deler navn med den sigtede i sagen om kidnapning af en 13-årig pige, er blevet udsat for på de sociale medier.«

Onsdag blev det besluttet ved Retten i Næstved, at fængslingsgrundlaget af Korsørmanden udvides til også at omfatte drabet på Emilie Meng og et overfald begået på en 15-årig efterskoleelev fra Sorø. Han nægter sig skyldig i de nye rejste sigtelser og har delvist erkendt sig skyldig i sagen om den 13-årige.

B.T.s journalister har i podcasten 'På fersk gerning' tidligere talt om sagen. Hør det her eller der, hvor du plejer at høre podcast.