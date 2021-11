En mand fra Næstved nåede aldrig at demonstrere sin viden om ubetinget vigepligt og bremselængder, da han i sommer skulle til teoriprøve for at få kørekort.

Teoriprøven endte nemlig pludselig i vold, da den nu 33-årige mand ifølge anklagemyndigheden tabte besindelsen og gik til angreb på den køreprøvesagkyndige.

Ifølge anklageskriftet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, tog køreskoleeleven halsgreb på den mandlige køreprøvesagkyndige, der også blev slået én gang i ansigtet.

Derfor er den 33-årige blevet tiltalt for for vold mod tjenestemand i funktion.

Episoden fandt sted om formiddagen 27. juli i år i Næstved. Ifølge døgnrapporten fra politikredsen tog begivenhederne fart, da eleven ikke kunne fremvise et gyldigt coronapas, som var obligatorisk ved køreprøver på det tidspunkt.

Den køreprøvesagkyndige, der var ansat ved politiets Færdselsafdeling, fik hurtigt sørget for, at køreskoleeleven blev anholdt.

Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved med krav om varetægtsfængsling, men dommeren besluttede dog at løslade ham.

Udover vold er den 33-årige mand også tiltalt for to gange – både før og efter den dramatiske teoriprøve – at have kørt i bil i Næstved uden gyldigt kørekort.

Den ene af gangene var han ifølge anklageskriftet ovenikøbet narkopåvirket af både THC fra hash og det bevidsthedspåvirkende medicinske stof Clonazepam.

Da han heller ikke kunne fremvise en gyldig recept på 21 stk. Clonezepam-piller, som politiet fandt hos ham, er han også tiltalt for at have overtrådt lov om euforiserende stoffer.

Når sagen kommer for Retten i Næstved i midten af november, vil den 33-årige efter alt at dømme nægte sig skyldig – i hvert fald i dele af anklageskriftet.

I hvert fald er sagen planlagt til at køre som en domsmandssag, hvilket normalt er ensbetydende med, at den tiltalte nægter sig skyldig.